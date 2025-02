McDavid s Eichelem bez nástupců. Kdo mohl hrát s Bedardem za zámořský výběr talentů?

Před devíti lety na Světovém poháru bavili. Při konfrontaci s repre výběry nasázeli 11 gólů, skončili s kladným skóre +3. Kdo? Perspektivní machři z USA a Kanady, přezdívalo se jim Young Guns, tedy Mladé pušky. Oficiálně šlo o Team North America. A mohli za něj hrát hokejisté ve věku 23 let či ještě mladší plejeři z NHL. Původem z Nového světa, samozřejmě. Jak by takový mančaft vypadal dnes?

4 Nations Face-off? To je exkluzivní turnajový formát.

Čtyři národy, dva tandemy rivalů, víc ani ťuk.

Podnik mnohé nadchl, NHL mluví o obrovském sukcesu. A ano, finále mezi zaoceánskými giganty, to je magnet na diváky. Nezpochybnitelný hit!

To, že ale plno špičkových hokejistů zůstalo mimo hru, je ovšem holý fakt. K nepotěše mnohých, ať už Davida Pastrňáka nebo i přímého účastníka Connora McDavida.

O Evropanech se špatným pasem už byla řeč (Superhvězdy se špatným pasem. BAN se netýká jen Rusů, ale i Pastrňáka s Draisaitlem | NHL.CZ).

A otevírá prostor pro oblíbenou kratochvílí hokejových fanoušků i novinářů. Spekulace, „co by kdyby”, domněnky.

Téma je jasné. Podoba mančaftu, na které se tentokrát nedostalo. Výběr ze starého kontinentu už pro vás poskládal Dominik Dubovči (Pastrňák s Draisaitlem: Jak by vypadal Tým Evropy na 4-Nations | NHL.CZ). Na řadě jsou američtí a kanadští mladíci.

Parta, kam by se jistojistě dostal Connor Bedard, jehož minula nominace do „áčka” kolébky hokeje. Mnozí si ho po boku Sidneyho Crosbyho a spol. přáli vidět, jenže podle jednoho z insiderů TSN měl Bedard k pozvánce dosti daleko. Žádná "těsnosta".

S kým by se v Team North America dvacetiletý drahokam chicagských Blackhawks sešel?

Takhle by mohla vypadat třináctka forvardů:

Bedard, Quinton Byfield, Logan Cooley, Dylan Holloway, Wyatt Johnston, Matthew Knies, Alex Lafreniere, Connor McMichael, Mason McTavish, Cole Perfetti, Dawson Mercer, Logan Stankoven, Will Smith

Stavět by se dalo na týmových vazbách, například mezi Stankovenem a Johnstonem (Dallas Stars), případně Smithem a Celebrinim (San Jose Sharks). Nechybí borci, co umí bránit, třeba Mercer s Byfieldem. Na první pohled přetlak centrů? Vícero umí nastoupit i na křídle.

V roce 2016 se nedostal do kádru USA či Kanady nikdo mladší 25 let a za Mladé pušky nastoupili supermani jako Auston Matthews, Connor McDavid, Jack Eichel či Connor Hellebuyck.

Tentokrát je to jinak a na soupiskách najdete celkem šest borců: Setha Jarvise, Jacka Hughese, Matta Boldyho, Brocka Fabera, Thomase Harleyho a Jakea Sandersona.

Ofenzivní řady by s prvními třemi jmenovanými dostaly extra kvalitu, i bez nich ovšem vypadají tuze zajímavě.

Co ty defenzivní? Bez Fabera s Harleym a Sandersonem?

Sedmičku zadáků by mohli tvořit tito: Bowen Byram, Brandt Clarke, Lane Hutson, Kaiden Guhle, Ryker Evans, Owen Power, Braden Schneider.

Síla tam je, především co se rozehrávky týče. Jen praváků by mohlo být víc. Spojení Hutsona a Schneidera by každopádně mohlo být obzvlášť zajímavé, kreativita a tvrdost, doplňující se držení hole.

A co brankoviště? Dustin Wolf, Spencer Knight, Devon Levi.

Wolf je zmiňován jako možný finalista při hlasování o Vezinově trofeji, vybírat Kanada své gólmany dnes, nejspíš by nechyběl. A třeba by i chytal.

Řečí čísel (GSAx) země javorového listu až na Logana Thompsona nikoho lepšího nemá.

A tak zatímco u “seniorské” repre se mluví o tom, zda ve finále dostane Jordan Binnington laciný gól nebo ne, Young Guns by mezi třemi tyčemi měli trumfové eso.

