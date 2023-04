McDavid se pustil do spoluhráčů: Šest vyloučení je prostě moc!

Mohl to být krásný úvod do play off. Nicméně Oilers doma vyhořeli, a to i přes to, že vedli o dvě branky. Pořádně namíchnutý byl po utkání Connor McDavid, který vůbec nebyl spokojený s disciplínou svých spoluhráčů.

Není se co divit, byl to totiž zápas, který měli Oilers zvládnout. Po čtyřiceti minutách hry vedli 2:0 a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měla situace obrátit.

Kamenem úrazu se ale stala disciplína. Oilers totiž v průběhu základní hrací doby zamířili na trestnou lavici šestkrát.

Zatímco prvních pět nevýhod ubránili, u té poslední se potvrdilo staré známé pořekadlo, a sice, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Právě z poslední přesilovky totiž Kings vytěžili vyrovnávací gól, bylo to sedmnáct sekund před poslední sirénou.

„Byli jsme patnáct sekund od výhry,“ lamentoval pak kapitán Oilers. „Byli jsme na tom dobře. Chtěli jsme to dohrát a jít s čistou hlavou do dalšího zápasu. Bohužel,“ kývnul rameny.

Kopitar srovnal a šlo se do prodloužení. V něm se pro změnu nechal vyloučit Vincent Desharnais a útočník Los Angeles Alex Iafallo vstřelil vítězný gól.

„Když vyhráváte, máte občas tendenci být až moc zalezlí před svou brankou. To mohl být jeden z problémů. Dovolili jsme jim mít ze hry dobrý pocit,“ dodal McDavid.

Jak ale později zmínil, největší příčinou neúspěchu byl nedostatek disciplíny. Zatímco přesilovka Oilers patří dlouhodobě k těm nejlepším v lize, oslabení zase taková sláva není. Navíc historie potvrzuje, že právě speciální týmy mohou být velkým klíčem k úspěchu.

„Prostě jsme měli až moc vyloučení,“ byl naštvaný nejproduktivnější hráč základní části. „V play off si jednoduše nemůžete dovolit být během zápasu šestkrát na trestné lavici.“

Možnost napravit prvotní zaváhání bude mít McDavidova parta už v noci na čtvrtek.

