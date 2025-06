McDavidova obhajoba? Favorit na Conn Smythe Trophy je už jiný, šanci má i Marchand

Že v triu horkých kandidátů na zisk trofeje Conna Smythe figuruje Connor McDavid, mnohými považovaný za nejlepšího hokejistu současnosti a obhájce tuze prestižního ocenění? To překvapí snad jen toho, kdo slyší slovo hokej dnes poprvé v životě. I tentokrát je kapitán edmontonských Olejářů dominantní hnací silou, motorem, který má dotlačit karavanu až do cíle. K ukončení více než 30letého čekání na Stanley Cup pro Kanadu. Jenže se tu objevil někdo, komu se podařilo McDavida, minimálně v očích sázkových kanceláří a jejich bookmakerů, přeskočit v roli adepta číslo 1. Favorita.

Tuze snadná hádanka.

Svého kamaráda z dětství pro tuto chvíli odsouvá na druhé místo Sam Bennett, fenomén letošních vyřazovacích bojů. Zdůvodnění toho, proč se mu věští zisk Conn Smythe Trophy, stlačil zarputilý a zároveň náramně šikovný Kanaďan do jediného střídání.

Ve finálové partii číslo tři rozdal na hraně obranného pásma floridských Panterů v krátkém sledu dva hity, načež na druhé straně kluziště ujel do brejku a suverénním blafákem si vychutnal Stuarta Skinnera.

Se 14 góly je nejlepším šutérem letošních bitev o stříbrný pohár, s 12 trefami na ledě soupeřů pak vytvořil nový rekord play-off. Ohromuje důrazem, tahem na branku, přesnou koncovkou a již tradičně ochotou zajít až na/za hranu pravidel.

The most Sam Bennett goal you're gonna see. 4-1 Florida pic.twitter.com/dKLOhBCTBg — Spoked Z (@SpokedZ) June 10, 2025

Poslední bod mu lze v určitých chvílích vyčítat, kontroverzi způsobil především střetem s Anthonym Stolarzem, nicméně Bennett jednoduše hraje tak, jako by se pro klíčovou fázi sezony narodil, a pro protivníky je obrovskou hrozbou.

Objevují se i hlasy, že by si klidně mohl říct při jednání o nové smlouvě o 10 milionů dolarů ročně. Tak impozantní jeho představení je!

"Je to zvíře," smekl před ním veterán ve službách Cats Brad Marchand.

Sám hraje v úchvatné fazoně. Natolik, že právě o něm se mluví jako o třetím nejvážnějším adeptovi, když přijde řeč na letošního vítěze Smytheovy ceny. Aby ne! Má na kontě 18 bodů, trefil se v každém mači právě probíhajícího finále, druhé finálové klání ukončil vítězným zásahem.

This angle of McDavid’s assist goes crazy pic.twitter.com/du0FSszLIg — Jonny Lazarus (@JLazzy23) June 7, 2025

I on je tvrdý, umí provokovat, dostat se sokům do hlavy, hraje s obrovským nasazením. Floridský GM Bill Zito ho přivedl při přestupové uzávěrce a zpětně to komentuje takto: "U Brada přesně víte, co dostanete. Riziko, že šlápneme v jeho případě vedle, bylo ve srovnání s ostatními posilami nejmenší."

Trefa do černého je to i kvůli vůdcovství, které z Marchanda čiší. Do party skvěle zapadl, o pohodu se stará i coby terč upravené klubové tradice. Po vítězném mači po něm, kvůli jeho přezdívce, spoluhráči pálí plastikové krysy.

Asi netřeba vypichovat, proč v tomto trojlístku kandidátů samozřejmě nechybí McDavid. Stačí vypíchnout jedinou akci, která u lídra produktivity (31 bodů za 6 + 25). Druhé finále a asistence na gól Leona Draisaitla, při které přelstil Sašu Barkova, tedy nejlépe bránícího forvarda NHL, i Aarona Ekblada.

Ryzí magie. "Vykoupal mě... McJesus," glosoval to Ekblad.

SECOND OF THE NIGHT

SERIES TYING GOAL



HAVE A NIGHT MARCHAND!! pic.twitter.com/InyrmLNNWA — Sportsnet (@Sportsnet) June 7, 2025

Mezi dalšími jmény, která jsou skloňována a která drží bookmakeři, potažmo sázkovky, ve svých nabídkách vysoko, nadejte Sergeje Bobrovského, Draisaitla a Barkova.

Kdo je v polovině finálové série trofeji nejblíž ve vašich očích?

