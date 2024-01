McDavidovo šílenství pokračuje. 900 bodů nezvládl v tomto tisíciletí rychleji nikdo

Jméno Connora McDavida patří mezi ty nejskloňovanější. Ale není se co divit. Jeho výkony nepřestávají udivovat a jeho čísla jsou z jiné planety. Další neskutečný milník přidal dnes v noci.

Pro ty, kteří milují čísla, to byl ráno nevšední pohled. Edmonton dal Philadelphii pět gólů, ve všech měl prsty McDavid. Díky tomuto počinu se stal se pátým nejrychlejším hráčem v historii NHL, který dosáhl na 900 bodů. McDavid dosáhl této mety v 602 zápasech.

„Je to další pěkný milník, příležitost zamyslet se nad některými odvedenými výkony,“ prohodil skromně McDavid.

„Vypadalo to pro něj jednoduše. Byl prostě dobrý, na ledě létal a dělal neuvěřitelné věci. Zařídil nám všechny góly, zapsal pět bodů, přitom byl na ledě jen něco přes šestnáct minut,“ kroutil hlavou trenér Edmontonu Kris Knoblauch. „Bylo to pozoruhodné, co předváděl, ale to mě už nepřekvapí. Tuhle fázi, kdy mě překvapuje, už mám za sebou, protože už to dokázal tolikrát. Člověk si to užívá.“

Rychlejší než McDavid byla v tomto ohledu jen legendární čtveřice ve složení Wayne Gretzky (385 zápasů), Mario Lemieux (463), Mike Bossy (582) a Peter Šťastný (599). McDavid je tak jediným hráčem, kterému se to podařilo v 21. století.

„Pro něj je to jen další číslo. Jak ho znám, je nejradši, že jsme vyhráli,“ řekl spoluhráč Zach Hyman. „Je to generační talent. V éře, ve které hraje, je výjimečné být v kategoriích s takovými legendami. V poslední době se mu nikdo ani nepřiblížil. Je to neuvěřitelné a je neskutečné mít možnost s ním hrát.“

Pro McDavida to navíc byl už desátý pětibodový zápas v kariéře, což je nejvíce mezi aktivními hráči.

„Hraju s ním už nějakou dobu, takže by se mohlo zdát, že mě už nepřekvapí, ale on vždycky vytáhne něco dalšího a lepšího,“ dodal ještě spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins.

Kapitán Oilers má zatím skvěle rozehranou sezonu, a to i přes horší začátek. V 33 zápasech dokázal vstřelit 14 branek a k tomu přidal hned 39 asistencí.

