McDavidův gól? Game over! Tohle umí jediný hokejista na světě, smeká Draisaitl

Byl to game over. Konec hry. Přesně takhle popsal efekt, jaký měl parádní zásah Connora McDavida v pátém finále Západní konference, dallaský kouč Peter DeBoer. Když viděl, že se edmontonský lídr řítí do brejku, hned věděl, že je zle: "V takových šancích se nemýlí." Trefa, kterou označil McDavidův kumpán Leon Draisaitl, za jednu z nejhezčích, co kdy v podání čísla 97 viděl, se nakonec skutečně ukázala být vítěznou.

Na začátku byl skvělý odhad situace.

To díky němu a samozřejmě až nadpozemsky skvělému bruslení se McDavid utrhl do úniku. Do sóla? To ne, byl to spíš duet. Protože na zádech si vezl nejlepšího centra Hvězd Roope Hintze.

Hintz, též bruslařsky znamenitý, se po McDavidovi sápal marně.

Obhájce Conn Smythe Trophy skóroval i s Hintzem na zádech. Přesně, chladnokrevně zakončil i pod tlakem od borce považovaného za jednoho z nejvšestrannějších středních útočníků v NHL.

"Neskutečná záležitost. Jako vždycky nám pomohl v důležitou chvíli," vychvaloval McDavida zadák Darnell Nurse. "Nejlepší hráč na světě," poklonil se McDavidovi mazák Corey Perry, který se v páté partii také prosadil. Po asistenci od numera 97.

"Tohle dokáže jediný hokejista na planetě. A my máme to štěstí, že hraje za nás," glosoval moment, který zlomil DeBoerově družině vaz Draisaitl.

Stars se zrovna nadechovali k vyrovnání skóre, byly to zhruba dvě minuty, co snížili, rukou Hintze, na 2:3 a hala je hnala kupředu. Jenže jiskru naděje ihned udusil McDavid. Akcí, při jejíž sledování musíte s otevřenými ústy obdivovat jeho pohyb, techniku a koncovku.

A zároveň dumat, zda Hintz neměl faulovat. Jakkoliv. Prostě zatáhnout za záchrannou brzdu. Zkrátka Udělat víc než jen McDavida stínovat a snažit se mu čistě odebrat puk, či alespoň znepříjemnit zakončení.

Nestalo se, a tak Dallas balí. Tři roky po sobě ve finále Západu. A Edmonton si opět zahraje o Stanley Cup. S McDavidem coby vládcem tabulky produktivity. Má 26 bodů (6+20).

Navíc zase jednou psal dějiny zámořské soutěže, ona nabídka pro Perryho v přesilovce byla jeho stým "áčkem" v play-off. Stačilo mu 90 zápasů. Rychlejší byl už jen Wayne Gretzky.

100 nahrávek v klíčové fázi sezony stihl za 70 mačů. Klobouk dolů. Před oběma.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+