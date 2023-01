McDavidův parťák je zpět. Nakopne Kane tápající Oilers?

Byl to vítězný zápas, ale stejně ten pohled naznačil mnohé. Connor McDavid se obětavě vrátil hluboko do obranného pásma, dobře si pokryl protihráče a ... lehounký puk Vince Dunna najednou visí v síti. Jack Campbell nevěřícně zíral na svou lapačku, jako by v ní měla být díra. McDavidův otrávený pohlédl byl výmluvný.

Ta scénka symbolizuje průběh letošní sezóny Oilers. Jejich kapitán hraje v životní formě, bojuje, dává góly, vrací se pomáhat obraně. Míří možná za 150 body, byl u 50 procent branek svého týmu a stejně jeho mančaft neustále balancuje na hraně play off.

Pomůže návrat Evandera Kanea?

Loni mu to vedle McDavida náramně šlo. Skvěle si rozuměli, Connor obvykle nabíjel, Kane zakončoval. Průšvihář ze San Jose si snad uvědomil, že dostal možná poslední šanci. A že hrát v jednom útoku s nejlepším hráčem světa je obrovské privilegium.

Bohužel, z letošní sezóny zvládl jen 14 zápasů a vážně se zranil. 8. listopadu v utkání proti Tampě utrpěl nepříjemné řezné poranění od protihráčovy brusle. Po skoro deseti týdnech je konečně zase zpět. Někteří komentátoři NHL očekávají, že by právě Kane mohl být tím potřebným impulsem k nastartování přešlapujícího mužstva.

„Ruce mě svrbí už víc než tři týdny,“ řekl jednatřicetiletý křídelník před několika dny. „Hodně jsem toho nabruslil a natrénoval, snad přijdou brzy dobré zprávy. Máme za sebou devět a půl týdne, původní odhad doktorů zněl na tři až čtyři měsíce, takže uvidíme.“

Kane současně přiznal, že kdyby se hrálo finále Stanley Cupu, šel by do toho už po pěti týdnech. Teď raději nemínil nic uspěchat. V ruce ještě nemá úplnou sílu a pochybuje, že ji v této sezóně dosáhne. Doktoři jej nicméně uschopnili už pro úterní utkání se Seattlem.

Edmonton ho zvládl v poměru 5:2. Byla to čtvrtá výhra v řadě, předtím ale Oilers devět ze čtrnácti duelů prohráli. Kane odehrál po 31 vynechaných duelech 17 minut, do statistik se nezapsal. „Nemůžu čekat moc, ale cítil jsem se fajn,“ řekl navrátilec.

Kane si skvělou druhou polovinou loňské sezóny řekl v Edmontonu o čtyřletý kontrakt na 5,125 miliónu dolarů ročně. Kapitán Oilers návrat spoluhráče přivítal. „Přinesl tomuhle týmu hodně věcí na ledě i mimo něj. Některých si možná průměrný fanoušek ani nevšimne. Je to velký, fyzický chlap. Chyběl nám,“ řekl už před utkáním McDavid.

