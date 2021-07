Megavýměna! Arizona se zbavila kapitána

Arizona je letos na trhu velice aktivní. Nejen, že “spolkla“ kontrakty Andrewa Ladda a Shayna Gostisbehereho, ale také se dnes v noci zbavila svého kapitána Olivera Ekmana-Larssona a útočníka Conora Garlanda. Oba putovali v rámci velké výměny do Vancouveru.

Ze začátku pro přehlednost. Vancouver získal zmíněné Ekmana-Larssona a Garlanda, do Arizony zamířili Antoine Roussel, Jay Beagle a Loui Eriksson. Kromě nich však také výběr v prvním kole draftu (Coyotes si vybrali Dylana Guenthera), výběr ve druhém kole draftu za rok a výběr v sedmém kole za dva roky. Arizona se navíc bude podílet na platu svého bývalého kapitána 12 %, což činí necelý milion dolarů.

„Přichází hráč, který nám pomůže všude,“ neskrýval nadšení z příchodu švédského obránce generální manažer Canucks Jim Benning. „Je to borec, co dostane velkou minutáž a zahraje v jakékoliv situaci. Kromě toho ale bude skvělým mentorem pro naše mladé. Sám si prošel tím, jaké to je být na draftu vybrán vysoko. S tím tlakem jim může pomoct.“

Odchod Ekmana-Larssona se zdál být nevyhnutelný loni na podzim, kdy se o něj vehementně snažil Boston a právě Vancouver. Výměna se podařila dojednat až o půl roku později.

Vancouver tak ukázal, že uplynulá sezona byla pouze ojedinělým zklamáním a že v dalších letech bude chtít zamířit na ty nejvyšší příčky. „Náš tým potřebuje udělat další krok,“ dodal Benning.

Nezapomínejme ale také na Garlanda, který ve zkrácené sezoně nasbíral 39 bodů v 49 utkáních. Jediný háček je v tom, že Garlandovi končí za čtyři dny smlouva. Po ní se stane chráněným volným hráčem.

„Přicházíme sem s tím, abychom Canucks pomohli dostat se na vrchol,“ okomentoval přestup Garland.

Co se týče Arizony, ta pokračuje v nastoleném trendu. Na současnost nemyslí a soustředí se na budoucnost. Letos už získala několik výběrů v draftu výměnou za velké smlouvy, které jiným týmům překážely.

„Z výměny máme radost. Získali jsme devátý výběr a k tomu zkušené borce, co mají roky zkušeností v NHL. U nás se mohou stát skvělými lídry,“ dodal šéf Coyotes Bill Armstrong.

