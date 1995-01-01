Měkký výprodej, tvrdé otázky: Co chystá Toronto?

28. února 18:00Josef Potůček
Ještě před týdnem se zdálo, že Maple Leafs budou před uzávěrkou přestupů patřit mezi agresivní kupce. Posílí o zkušeného obránce, dodají hloubku třetí lajně – zinscenují klasický scénář klubu, který věří, že „letos je to TEN rok“.
Jenže dvě porážky po olympijské pauze – včetně potupného výprasku 1:5 od Floridy – toho dost změnily. Podle zámořských zdrojů generální manažer Brad Treliving začal naslouchat nabídkám. Ne však stylem „výprodeje“. Spíš tiše sundal ceduli „Kupujeme“ a nahradil ji méně nápadnou: „Možná prodáme.“
V NHL pro takovou strategii mají název – „soft sell“.
A co to vlastně je?
Žádná panika, žádný překotný rozprodej. „Soft sell“ je chirurgický zákrok, ne amputace.
Toronto by mělo obchodovat především s hráči s končícími smlouvami a veterány, jejichž hodnota na trhu převyšuje jejich skutečný přínos do budoucích plánů. Cílem je získat draftové volby, mladé hráče nebo prostor pod stropem, aniž by se rozbil týmový základ.
Jádro zůstává nedotknutelné: Auston Matthews, William Nylander, Morgan Rielly, John Tavares a Matthew Knies nikam nepůjdou.
Toronto chce zůstat konkurenceschopné – jen o něco chytřejší a flexibilnější.
Inspirace? Ironií osudu Boston
Zajímavé je, že jako příklad „měkkého prodeje“ se často uvádí model bostonských Bruins. Ti loni dokázali vyměnit zkušené hráče a přitom získat mladé prospekty i cenné drafty – a přesto zůstali konkurenceschopní.
A ano, ironie spočívá v tom, že právě Maple Leafs tehdy při takové výměně tahali za kratší konec.
Kdo může být na odchodu?
Podle zákulisních informací je k dispozici prakticky každý s končící smlouvou. Mezi jmény, která se objevují v diskusích, jsou to Calle Järnkrok, Scott Laughton, Bobby McMann, Troy Stecher nebo Nick Robertson.
Nejzajímavější případ? Bobby McMann. Pokud se v nejbližších dnech nestane pevnou součástí týmu, je prý „téměř jisté“, že půjde o dům dál. Údajně požaduje smlouvu přes 5 milionů dolarů ročně – a to je částka, kterou Leafs nemusí chtít akceptovat.
Otazník visí i nad brankovištěm. Joseph Woll může být reálným obchodním artiklem, zvlášť když má klub pod smlouvou více gólmanů a další čekají v systému.
A co kdyby přišel „fire sale“?
To by byl úplně jiný příběh. Plnohodnotný výprodej znamená poslat pryč hvězdy a přijmout roky bolesti výměnou za vysoké draftové volby.
Jenže Maple Leafs se této variantě dlouhodobě brání. Vlastníci i vedení nechtějí přestavbu. Nechtějí trávit roky v ligovém sklepení. Chtějí zůstat ve hře o Stanley Cup – každý rok.
Riziko měkkého řezu
Výhoda soft sellu je jasná: okno k účasti v play-off zůstane otevřené a identita týmu se nezmění.
Nevýhoda? Kádr bude osekán, ale zásadní strukturální otázky, které Toronto roky brzdí, zůstanou.
Maple Leafs tak stojí na rozcestí. Ne mezi nadějí a přestavbou. Ale mezi odvahou udělat velký krok – a pohodlnější kosmetickou úpravou.
A historie říká, že Toronto si téměř vždy vybere tu druhou cestu.
