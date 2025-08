Měl být oporou, teď podepsal za drobné. Před mladíkem Buffala stojí klíčové období

Devon Levi podepsal s Buffalem novou dvouletou smlouvu, ale rozhodně to není krok, který by signalizoval velký návrat do NHL. Naopak, mladý gólman zůstává v pozici mezi farmou a prvním týmem a jeho budoucnost je pořád zahalená otazníky. Kontrakt mu vynese necelých 820 tisíc dolarů ročně, což je hranice ligového minima. A právě to napovídá, jak klub jeho aktuální status vnímá. Sice je nadějí do budoucna, ale zdaleka ne jistotou do současnosti.

Levi má za sebou rozporuplné roky. V nižších soutěžích, především v AHL, patřil k nejlepším brankářům. Jenže kdykoli se dostal do NHL, jeho výkon šel dolů. Sabres mu už několikrát dali důvěru, ale vždycky to skončilo stejným scénářem: slabší čísla, propad formy a návrat dolů. Ani letos nepůjde do kempu jako někdo, komu je role jasná. Naopak, Buffalo sází na Ukko-Pekku Luukkonena jako jedničku a jako dvojku si přivedlo zkušeného Alexe Lyona. Pro Leviho tedy zůstává v nejlepším případě pozice trojky s reálnou šancí začít znovu v Rochesteru.

Je to pro něj složité. Vysoké očekávání od fanoušků, zátěž výměny za Sama Reinharta, status „gólmana budoucnosti“, ale žádné trvalé místo v NHL. Levi je sice pořád mladý, má teprve třiadvacet, ale výmluv na nezkušenost už ubývá. Pokud letos znovu zůstane jen na farmě, začne se jeho kariéra nebezpečně točit v kruhu.

Na jeho straně je ale pořád talent. V univerzitní lize sbíral ocenění, dvakrát vyhrál prestižní Richterovu trofej pro nejlepšího brankáře NCAA a v reprezentaci se ukázal jako lídr.

Buffalo s ním počítá. Nový kontrakt na dva roky mu dává stabilitu a možnost dalšího vývoje, ideálně v AHL, kde by měl znovu odehrát silnou sezonu a zkusit se připravit na posun výš. Jenže konkurence je tvrdá.

Pokud Luukkonen konečně stabilizuje formu a Lyon odvede spolehlivou práci, Leviho šance se znovu zúží. A i když je možné, že během sezony zranění nebo slabá forma kolegů otevřou dveře, musí být připraven, a hlavně nesmí znovu selhat.

