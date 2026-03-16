Měl chytat, místo toho skončil v nemocnici. Stolarze trefil při rozcvičce Nylander

22. března 13:47Jakub Ťoupek
Anthony Stolarz v noci nenastoupil k očekávanému zápasu za Toronto poté, co ho během rozcvičky zasáhl puk do krku. Brankář Maple Leafs byl převezen do nemocnice na preventivní vyšetření a poté propuštěn. Trenér Craig Berube po prohře 2:5 s Ottawou uvedl, že by se Stolarz měl připojit k týmu při letu zpět do Toronta.
Před ostře sledovaným zápasem mezi Ottawou a Torontem se oba týmy poctivě rozcvičovaly na svých polovinách. Na brankáře létaly puky, jenže jeden se lehce vychýlil a zasáhnul Stolarze do krku. William Nylander byl tím, kdo namířil puk příliš vysoko a vyřadil ze hry svého vlastního brankáře.
„Je opravdu těžké sledovat, jak se něco takového stane,“ řekl Nylander po zápase. „Vždycky tam vletím a střílím puk do rukavice, ale tenhle se mi trochu odrazil a trefil ho do krku. Samozřejmě jsem se o něj bál, ale psal jsem si s ním a zdá se, že je v pořádku.“
Do utkání tak musela nastoupit původní dvojka Joseph Woll. Ten naskočil podruhé za sebou. V posledním zápase nakonec jeho tým prohrál 3:4 po prodloužení s Carolinou a kanadský brankář zaznamenal 32 zákroků.
„Pro Josepha je to určitě těžké,“ znělo z úst trenéra Toronta Craiga Berubeho. „Včera večer hrál a teď se musel připravovat znovu. Myslím, že odvedl skvělou práci, ale tým na to musí reagovat lépe. Myslím, že v první třetině se nám to povedlo. První třetina byla dobrá. A druhá třetina, ta už nebyla moc dobrá.“
Toronto schytalo od Ottawy 5 branek. Podruhé v řadě tak skončilo vzájemné utkání nepříznivě pro Maple Leafs a znovu 2:5.
„Samozřejmě to nejsou ideální okolnosti, ale jako tým se kolem něj musíme semknout a hrát celých 60 minut,“ dodal útočník Toronta John Tavares. „Viděl jsem Stolarze předtím, než odešel, a zdálo se, že je v pořádku. Myslím, že je to spíš preventivní opatření, ale ano, je to těžké, když se stane něco takového.“
Anthony Stolarz byl během utkání převezen do nemocnice na preventivní vyšetření, odkud byl později propuštěn. Berube řekl, že Stolarz se měl setkat s týmem v letadle na cestě zpět do Toronta a že byl propuštěn z nemocnice. Neměl však žádné nové informace o Stolarzově stavu, jeho možný start v dalším utkání tak není jistý.