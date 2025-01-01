Měl jsem husí kůži, je to velká pocta. Parise bude uveden do Síně slávy amerického hokeje

7. září 17:00Eliška Faltýnková
Jednačtyřicetiletý útočník Zach Parise se letos dočká velké pocty – bude uveden do Síně slávy amerického hokeje. Má za sebou bohatou hokejovou kariéru, kterou ukončil v sezoně 2023/24 po jednom roce stráveném v Coloradu Avalanche. Jeho jméno je však spjato především s New Jersey Devils, kterými byl v roce 2003 draftován a také s rodnou Minnesotou, kde jako asistent kapitána strávil devět let.
Celkem během své 19letové kariéry v NHL odehrál 1 254 zápasů, nasbíral 889 bodů a stal se 17. nejproduktivnějším Američanem v historii soutěže. V roce 2009 se zúčastnil Utkání hvězd a jako kapitán dovedl Devils v roce 2012 do finále Stanley Cupu. V týmu se tehdy setkal i se třemi českými hráči – Patrikem Eliášem, Markem Židlickým a Petrem Sýkorou.
Pariseho kariéra byla bohatá také na reprezentační úspěchy. Byl členem týmu USA, který v roce 2004 získal historicky první zlatou medaili na juniorském mistrovství světa. Reprezentoval Spojené státy na dvou olympijských hrách, přičemž památný je především jeho gól z Vancouveru, kterým poslal zápas s Kanadou o zlato do prodloužení.
„Hrát za svou zemi je něco speciálního,“ vzpomínal v rozhovoru pro NHL Tonight na čas strávený v národním dresu. „Je úžasné, když se vrátíte domů a lidé vám říkají, jak se všichni shlukli u televize a sledovali zápasy.“
Rodák z Minneapolis byl známý nejen svými hokejovými schopnostmi, ale také vůdcovstvím, houževnatostí a schopností motivovat spoluhráče. Dodnes je vnímán jako univerzální hráč, který dokázal být klíčový v rozhodujících momentech zápasů. Uvedení do Síně slávy je důstojným uznáním všech jeho úspěchů.
„Když mi s tím zavolali, měl jsem husí kůži. Je velká pocta být uveden do Síně slávy a stát vedle hráčů, ke kterým jsem vzhlížel jako kluk,“ usmíval se, když popisoval, jak se zprávu dozvěděl. „Jako každé dítě z Minnesoty jsem miloval Mikea Modana, Neala Brotana, Jamieho Langbrennera… určitě teď na někoho zapomínám, ale tohle byli hráči, které jsme si v Minnesotě idealizovali a chtěli být jako oni.“
Hokejová cesta amerického křídelníka byla také silně ovlivněna jeho otcem. Je synem zesnulého J.P. Parise, který se v roce 1972 účastnil legendární Série století. „Otec mě naučil hodně o pracovní morálce a co je potřeba k tomu, aby člověk uspěl. Vždycky mi popisoval, jak po tréninku musel vystřelit stovky puků, aby se udržel v NHL. Podobné příběhy mi ukazovaly, kolik práce je potřeba a jak těžké je se tam dostat, ale také jak úžasné je, když to člověk dokáže,“ vzdal svému otci hold.
I po ukončení profesionální kariéry zůstává Parise blízko hokeji – trénuje týmy svého syna i dcery. „Život je skvělý. Lidé se mě často ptají, jestli mi nechybí hrát hokej, ale upřímně; miluju to, co teď dělám. Jsem spokojený. Být kolem dětí je úžasné,“ popisoval svůj nynější program s tím, že volný čas věnuje také golfu.
Společně se Zachem Parisem budou do Síně slávy amerického hokeje uvedeni také veteráni Joe Pavelski a Scott Gomez, olympijská vítězka Tara Mounsey a fotograf Bruce Bennett.
„Měl jsem štěstí, že jsem mohl hrát s hráči, jako jsou Gomez nebo Pavelski, kteří pro mě byli inspirací,“ vzpomínal na své parťáky. „Se Scottem jsem hrál, když jsem byl velmi mladý. Byl to skvělý člověk, neustále v dobré náladě a skvělý hráč. Vždy se ujistil, že jsem pozván, když šli hráči na večeři. Stejně tak s Pavelskim – to byl hráč, který jel vždy na maximum. Když bylo potřeba dát důležitý gól, vždycky tam byl.“
Pětice osobností bude do Síně slávy uvedena při slavnostním ceremoniálu v St. Paulu v Minnesotě 10. prosince.
