Měl jsem kliku, říká Fleury o Vezině. Kdo je podle něj nejlepší gólman na světě?

V šestatřiceti letech se dočkal trofeje pro brankářského krále NHL. Ve věku, kdy se spíš očekává výkonnostní pád, zažil nejpovedenější ze svých 17 sezon mezi hokejovou elitou. Vezinu přijal s pokorou sobě vlastní, při krátkém rozhovoru s legendárním krajanem Martinem Brodeurem byl Marc-André Fleury dojatý. V čem je jeho kouzlo? "Hokej pro mě není práce, pořád ho miluju. Stále se na sobě snažím pracovat," povídal.

Byl to těsný souboj, tuze vyrovnané hlasování.

Fleury porazil o deset let mladšího Andreje Vasilevského o devět bodů. .A to především díky tomu, že oporu vegaských Golden Knights dalo více generálních manažerů na první místo. Možná i z důvodu, že ocenili celoživotní dílo frankofonního Kanaďana.

Vždyť Fleuryho najdete v popředí historických tabulek, třikrát vyhrál Stanley Cup a navzdory přibývajícím letům si drží parádní výkonnost. Obdobně ostatně sbíral hlasy i Brodeur, jemuž se dostalo cti oznámit letošního vítěze Vezina Trophy.

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat. Takhle to zkrátka v NHL chodí.Nerozhodují čísla, ale lidé. Ani náhodou ovšem neplatí, že by generální manažeři neměli dost argumentů, proč hlasovat pro "Flowera" bez ohledu na minulost.

Vyhrál 26 zápasů (3. místo v NHL), třetí byl také v poštu čistých kont (6), brankovém průměru (1.98) a úspěšnosti zákroků (92.8). "Je to pro mě ohromná pocta. Jen se podívejte na jména gólmanů, co vyhráli přede mnou. Mnohdy byli mými idoly, moc rád jsem je sledoval," říká Fleury.

Ač pro něj skončila sezona hořkým vyřazením ve třetím kole play-off, má vícero důvodů k úsměvu. Kromě Veziny získal i William M. Jennings Trophy, o níž se podělil s týmovým kolegou Robinem Lehnerem. Nikdo nedostal méně branek než vegaský tandem.

Zlatí rytíři hráli skvěle směrem dozadu, vládli ve zblokovaných střelách. Co prošlo, to většinou pochytali Lehner s Fleurym. Ten při děkovné řeči samozřejmě jako správný parťák vychválil jak spoluhráče v poli, tak Lehnera. A poděkoval i brankářskému kouči Mikeu Rosatimu za to, že ho posouvá dál.

Fleury totiž na sobě tvrdě maká, snaží se vymínit nešvary ve své hře. Sám se rozhodně nepovažuje za dokonalého gólmana, čekal, že Vezina skončí v jiné náruči. "Podle mě je nejlepším brankářem na světě Vasilevskij. Je fakt fantastický. Rychlý, ohebný, s brilantním stylem."

Vasilevskij už trofej získal v roce 2019 a byl počtvrté za sebou finalistou.

"Podle mě má všechno, co od kvalitní jedničky potřebujete. Měl jsem velké štěstí, že jsem se po 17 letech dočkal a uspěl v hlasování. Hodně si toho vážím," dodal Fleury pro NHL.com. "Vasil" patrně chtěl jeho slova stvrdit, a tak v noci na dnešek 42 zákroky exceloval ve finále Stanley Cupu.

