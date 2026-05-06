Měli jste strach? vtipkoval Malkin. Rus podepsal s Tučňáky novou smlouvu

27. května 10:00David Zlomek
Jedna z největších letních tajenek zámořské NHL je vyřešena ještě předtím, než vůbec odstartoval trh s volnými hráči. Ruský útočník Jevgenij Malkin bude i nadále oblékat dres Pittsburghu Penguins. Vedení klubu se dohodlo s devětatřicetiletým centrem na ročním prodloužení spolupráce, které mu garantuje základní plat 5,5 milionu dolarů. Sám hokejista zprávu potvrdil na svém Instagramu, kam k fotce přidal všeříkající popisek: „Měli jste strach? Navždy Tučňákem.“
Malkin, který v srpnu oslaví 40. narozeniny, se mohl 1. července stát vůbec poprvé v kariéře nechráněným volným hráčem. Sám přiznával, že prioritou bylo setrvání v Pensylvánii, ale byl připravený i na variantu, že o něj generální manažer Kyle Dubas už nebude stát.
„Chápu, že je to byznys a Kyle chce možná do týmu přivést novou krev a vidět nové tváře. Pokud by to nevyšlo v Pittsburghu, doufám jsem, že se najde jiný tým v NHL,“ svěřil se Malkin krátce poté, co Penguins vypadli v prvním kole play-off s Philadelphií. Dubas však nakonec spekulace utnul s tím, že klub by si přál Malkina pro jeho 21. sezonu zpátky, protože mladé talenty v organizaci ještě nejsou připraveny převzít jeho roli druhého centra.
Nová smlouva je sice oproti té minulé finančním poklesem o více než půl milionu dolarů, ale insider Chris Johnston upozornil, že ruská hvězda si může na výkonnostních bonusech vydělat až dalších 3,5 milionu dolarů. Půl milionu získá za porci odehraných zápasů, milion dolarů mu vynese případný postup Pittsburghu do play-off v roce 2027 a za každé zvládnuté vyřazovací kolo si připíše dalších 500 tisíc.
Kontrakt navíc obsahuje doložku o nevyměnitelnosti, ovšem s drobným háčkem. Klub si může od února vyžádat seznam tří týmů, kam by byl Malkin ochotný odejít, což dává vedení prostor pro případný trejd před uzávěrkou přestupů.
Pro Dubase byl Malkinův podpis teprve začátkem extrémně náročného léta. Penguins sice mají pod platovým stropem luxusních 37 milionů dolarů, ale na soupisce pro příští rok jim v tuto chvíli nefiguruje ani jeden brankář. Smlouva skončila oporám jako Stuart Skinner, Arturs Silovs, Kevin Hayes nebo Anthony Mantha. Navíc už od července může podepsat nové prodloužení kapitán Sidney Crosby, kterému začne běžet poslední rok jeho stávajícího kontraktu. Stejná situace čeká i obránce Erika Karlssona se Samuelem Girardem.