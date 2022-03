Menu na pátek? Souboj o řeku Hudson či bitva mezi Hurricanes a Penguins

Hned sedm utkání nabízí svým fanouškům NHL. Tahákem večera jsou rozhodně dva zápasy v rámci Metropolitní divize, střetnou se Rangers s Devils a Hurricanes s Penguins. Z nepříjemných výsledků se bude chtít otřepat například Tampa Bay či Vegas.

Buffalo doma přivítá Minnesotu. Oba týmy ve svých posledních zápasech utnuli šňůru porážek. Zatímco u Sabres se jedná o jaksi tradiční záležitost, u Wild šlo o nepříjemnou komplikaci. Naposledy ale dokázali přestřílet Philadelphii na jejím ledě, Buffalo si zase vyšláplo na Toronto.

Ve šlágru včera se představí Carolina a Pittsburgh. Domácí mají dvě prohry za sebou a náskok na čele Východní konference se jim tenčí, Pittsburgh je navíc na dostřel a naposledy nadělil pětku Tampě Bay. Na ledě Hurricanes se jim navíc dlouhodobě daří, vyhráli tam pětkrát z posledních sedmi případů.

Zajímavou podívanou nabídne Columbus proti Los Angeles. Domácí hrají v poslední době nápaditý hokej, v obří formě je hlavní hvězda Patrik Laine. Fin teď boduje s naprostou pravidelností a je nebezpečím pro každého soupeře. LA mělo dobrou formu, naposledy však dostalo sedmičku od Bostonu a proti Dallasu dostalo tři góly v posledních šesti minutách hry.

Bitva o řeku Hudson, jak se střetu Rangers s Devils přezdívá, přináší vždycky zajímavou podívanou. Velcí rivalové se nacházejí na opačných pólech tabulky. Zatímco Rangers míří do play off, v New Jersey budou opět řešit, proč se sezona nepovedla. Derby však nemá favorita.

Pět výher v řadě a konec. Bleskům utnuli tipec Penguins, kteří je zpražili pěti góly. Svěřenci Jona Coopera se budou snažit prohru odčinit v zápase proti Detroitu. Vzájemná utkání těchto dvou ceků tradičně nabízejí velké gólové hody.

Boj o poslední postupovou příčku nabídne duel mezi Winnipegem a Dallasem. Hosté k němu mají blíž, navíc na svého soka mají šestibodový náskok. I proto je dnešní zápas tak důležitý. Vzpruhou pro Jets je plánovaný návrat útočníka Nikolaje Ehlerse.

Vegas to v poslední době opravdu drhne a nevypadá to, že by se na tom mělo cokoliv měnit. Důkazem budiž další prohra po nevýrazném výkonu proti Bostonu. To Ducks živí naději na play off, vyhráli tři z posledních pěti zápasů.

Kompletní program:

01:00 Buffalo Sabres - Minnesota Wild

01:00 Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins

01:00 Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings

01:00 New York Rangers - New Jersey Devils

01:00 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings

02:00 Winnipeg Jets - Dallas Stars

04:00 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights

