Menu v NHL čítá šest zápasů, mezi nimi i pikantní souboj z Centrální divize

Do akce půjde v noci na čtvrtek hned 12 celků. Na programu je hned několik odvet zápasů, které se hrály v uplynulých dnech, v krátké době se střetnou Rangers s Canucks či Oilers s Red Wings. Velmi pikantní bude souboj mezi sousedy v ligové tabulce, které je zároveň divizní bitvou mezi Coloradem a Minnesotou. První zápas noci startuje v jednu hodinu ráno.

Toronto vyzve v jednu hodinu ráno na domácím ledě Chicago. Maple Leafs jsou na tom letos velmi dobře, aktuálně se nachází na páté pozici v celé lize a směrem k postupu do play off to vypadá velmi nadějně. Zároveň jim velmi dobře funguje přesilovka, která patří k jedné z nejlepších v celé lize. Javorovým listům od konce ledna chyběl Auston Matthews, americký útočník by měl být na dnešní zápas zpět v sestavě. Naproti tomu Chicago se topí na samotném chvostu ligy. Jejich momentálnímu postavení v tabulce odpovídá i nedobrá forma, z posledních pěti zápasů dokázali Blackhawks přetlačit pouze Arizonu.

A právě Kojoti budou dalším celkem, který půjde v noci na čtvrtek do akce. Arizona přivítá na domácím ledě slušně rozjetou Tampu. Celek z východního pobřeží má na kontě tři výhry v řadě, když porazil Colorado, Dallas a znovu Colorado. Arizona má také velmi slušnou formu, v posledních šesti zápasech získala vždy alespoň bod. Půjde o druhé měření sil v aktuálním ročníku, to první koncem prosince zvládla lépe Tampa.

Edmonton na domácím ledě přivítá Detroit. Olejáři se v posledních zápasech natrápili s Montrealem a Philadelphií, oba zápasy prohráli. Red Wings se poslední zápasy podařily, uspěli proti Calgary a dvakrát proti Vancouveru. Detroit musí řešit i zdravotní patálie, na listinu dlouhodobě zraněných byl zapsán Lucas Raymond, do hlavního týmu byl naopak povolán Jakub Vrána, který by se mohl objevit v sestavě. Jediný vzájemný zápas sezony se odehrál před týdnem, kdy Edmonton zvítězil poměrem 5:2.

V půl třetí ráno se odehraje utkání mezi dvěma celky z Centrální divize, půjde i o pikantní souboj mezi celky, které v průběhu ročníku posbíraly zatím 61 bodů, Colorado má před Minnesotou zápas k dobru. Hokejisté Wild mají z posledních pěti zápasů jedinou výhru, když v nájezdech uspěli proti New Jersey Devils. Colorado na tom je o chlup lépe, v posledních pěti měřeních uspělo dvakrát, a to proti Floridě a St. Louis. Na nějaký čas se však musí obejít bez Landeskoga a Makara. Půjde o druhý vzájemný zápas, v úvodu sezony vyhrály Laviny poměrem 6:3.

NHL uvidí i souboj mezi Anaheimem a Buffalem. Anaheim patří v letošní sezoně do spodních pater v tabulce, Ducks se nedaří ani v posledních zápasech, naposledy schytali sedm kousků od Vegas, lepší to nebylo ani o den dříve proti Penguins. Ani Sabres nyní neoplývají dobrou formou, poslední čtyři zápasy parta kolem Tage Thompsona nezvládla a bude chtít znovu najet na vítěznou vlnu. V minulém vzájemném utkání uspělo právě Buffalo.

Poslední měření sil během středeční noci uvidíme ve Vancouveru. Kosatky přivítají newyorské Rangers. Kanadský celek se v posledních dnech neukázal v tom nejlepším světle, prohrál čtyři z pěti posledních odehraných zápasů, vyzrál pouze na Islanders. Naopak Rangers jedou jako mašina, americký celek posledních pět zápasů zvítězil, lehce klopýtl jen s Calgary, kdy se muselo prodlužovat. V posledních zápasech zazářil Panarin, který táhne ofenzivu Rangers. Jediný vzájemný zápas se odehrál v minulém týdnu, kdy Jezdci zvítězili před domácím publikem poměrem 4:3.

