Merzlikins stále vzpomíná na kamaráda: Když jsem slyšel kanóny, rozbušilo se mi srdce

Elvis Merzlikins se po náročné sezoně rozpovídal o těžkých chvílích, které jej téměř po celou sezonu provázely. Lotyšského gólmana zasáhla smrt Matisse Kivleniekse, který zemřel během oslav Dne nezávislosti. Blue Jackets jsou známí tím, že po každém gólu před domácími fanoušky zazní rána z kanónu, a to byl pro Merzlikinse problém.

Tato nešťastná zpráva proběhla snad celým hokejovým světem. Začátkem července minulého roku přišel o život talentovaný gólman z organizace Columbusu, Matiss Kivlenieks. Během oslav Dne nezávislosti se splašila zábavní pyrotechnika a on skočil do jedné z rachejtlí, aby zachránil ostatní zúčastněné. Zranění, která však utrpěl, byla neslučitelná se životem. Když Blue Jackets uspořádali rozloučení s tímto mladým a talentovaným gólmanem, ujal se slova především jeho kolega z branky. „Zachránil mou těhotnou ženu, mě a desítky dalších. Kdyby zůstal sedět, nestalo by se to jemu, ale někomu jinému. Komukoliv z padesáti lidí za ním. Chci, abyste to věděli. Zachránil mnoho životů. Je to hrdina,“ slzel Merzlikins.

Nyní se lotyšský strážce klece vrací k tomu, jak pro něj byl především začátek ročníku nesmírně obtížný. „Budu upřímný, když jsem slyšel kanóny během prvního domácího zápasu, tak se mi rozbušilo srdce. Nikdy se mi nic takového nestalo, byl to hodně zvláštní pocit,“ sdělil na tiskové konferenci po konci sezony. „Když kluci dávali góly, tak jsem se připravil a zavřel jsem oči. Bylo to pro mě hrozné trauma. Ale časem se to zlepšilo, teď když kanón slyším, tak jsem samozřejmě šťastný,“ svěřil se osmadvacetiletý gólman.

A problémy se objevily i před Vánoci. Rodákovi z Rigy často probíhalo hlavou, že tyto svátky trávil s Matissem a nyní bude u stolu jen prázdná židle. Pak si gólman uvědomil, že nemůže odehrát novoroční utkání proti Carolině. Věděl, že když uslyší ohňostroje, nebude to dobré ani pro něj ani pro tým. „Vzpomínám si, jak jsem šel za trenérem brankařů a jen jsem plakal, neuměl jsem se vyjádřit,“ zmínil další těžkou situaci. Nakonec se však gólman s devadesátkou na dresu do branky stejně dostal. Ve třetí třetině nahradil svého zraněného kolegu, Columbus nakonec padl 4:7.

„Během sezony bylo víc zápasů, kdy jsem vstoupil na led a vlastně mě to vůbec nezajímalo. Hrál jsem hokej, kluci z druhého týmu na mě útočili a já měl v hlavě Matisse,“ svěřila se jednička Columbusu. S těmito stavy mu hodně pomohl trenér brankářů Manny Legace, s nímž si Lotyš vybudoval hodně silný vztah. „NHL je byznys, nikdy nevíte, kde skončíte. Ale já jsem si jistý, že on bude napořád mým nejlepším kamarádem,“ usmíval se Merzly.

Rodák z Rigy už chytá v nejslavnější lize světa třetí sezonu. Letos nastoupil k 59 utkáním, což je šesté nejvyšší číslo mezi gólmany v aktuálním ročníku NHL.

