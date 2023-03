Merzlikins z rodinných důvodů dočasně opouští Columbus!

Blue Jackets se budou muset na nějaký čas obejít bez lotyšského reprezentanta, který se urgentně navrací do své rodné země. Elvisovi se letošní ročník hrubě nepovedl jako ostatně celému týmu a nyní jej zastihla tíživá rodinná zpráva, kvůli které jej vedení v blížícím se závěru sezony uvolnilo.

Jako by už Modrokabátníci neměli smůlu vybránu na roky dopředu. Tým po zpackané sezoně, kdy hrál otřesně po všech stránkách a musel se vypořádávat s rozsáhlou marodkou, která dostala na celou sezonu ze hry i obránce Zacha Werenskiho, nyní zasáhla mnohem závažnější rána.

Brankář Elvis Merzlikins, který se dlouho vyrovnával se ztrátou svého brankářského kolegy Matisse Kivleniekse, si vyslechl další zdrcující zprávu. Jeho babička je podle dostupných informací velmi těžce nemocná, a tak lotyšský maskovaný hrdina požádal svůj celek o uvolnění. Prosbě bylo pochopitelně okamžitě vyhověno a Merzlikins míří co nejrychleji za svou rodinou, aby jí byl v těžkých chvílích oporou.

Současná jednička Columbusu neměla letošní sezonu vůbec jednoduchou, jelikož s uvadajícími výkony celku z Ohia upadala i Elvisova úspěšnost zákroků. Ta se dokonce dostala až na nynější hranici 88 %, což jsou přímo katastrofální čísla. Všemu ovšem hodně dopomohla i děravá obrana, která často své gólmany nechala na holičkách.

To ovšem nic nemění na faktu, že se strážce svatyně Blue Jackets letos vůbec nepotkal s formou. Vedení doufá, že příští sezona bude z jeho pohledu podstatně lepší a dokáže, že si svůj pakt s ročním platem 5,4 milionů do roku 2027 zaslouží. Pokud by se tak nestalo, byl by to pro Columbus hodně velký problém.

A kdo bude tedy v Ohiu chytat do Elvisova návratu? V týmu bude místo mezi tyčemi zaujímat nová akvizice v podobě Michaela Hutchinsona. Tomu naposledy hrubě nevyšel zápas s Tučňáky. Do týmu byl zároveň povolán třiadvacetiletý talent Daniil Tarasov, který byl kvůli zranění dlouho mimo herní vytížení. Nyní ovšem dostal povolání z farmy, aby zastoupil Merzlikinse.

