Messier přirovnal Rangers k rozbitým Oilers. Jak se tým zvedne?

Mark Messier, legenda New York Rangers, sice už není v Madison Square Garden tolik jako doma, ale rozhodně má přehled o tom, co se v klubu děje. A jeho hodnocení současné situace Rangers je zcela jasné.

„Jádro Rangers je teď rozbité,“ uvedl během přenosu na ESPN. „Nemyslím si, že by to bylo rozbité uvnitř týmu, ale spíš vidím odpojení mezi vedením a realizačním týmem. Chybí důvěra a loajalita a obnovení těchto hodnot bude stát hodně úsilí.“

Messier přirovnal situaci Rangers ke své vlastní zkušenosti z Edmontonu, když v roce 1988 tehdejší majitel Oilers Peter Pocklington poslal Wayna Gretzkyho do Los Angeles Kings. Zatímco edmontonský přestup byl motivován finančně, u Rangers jde o nějaký vnitřní problém, rozkol je viditelný. Podle Messiera se však pocity v kabině mohou podobat těm z Edmontonu.

„V Edmontonu jsme to dokázali překonat, i když jsme byli naštvaní na vedení za to, že prodalo jednoho z našich bratrů,“ vzpomínal Messier. „Vyžaduje to spoustu práce a důvěry, ale myslím si, že Rangers by to také mohli zvládnout. Nebude to však jednoduché.“

Napětí v týmu ilustrovala i výměna kapitána Jacoba Trouby do Anaheim Ducks v prosinci, což podle všeho hráče frustrovalo. Messier připomněl, že podobná situace nastala, když Gretzky opustil Oilers. I tehdy byli hráči rozzlobení na vedení, ale nakonec tuto energii využili k zisku dalšího Stanley Cupu v roce 1990.

Rangers, kteří loni získali Presidents' Trophy, začali tuto sezonu skvěle – vyhráli sedm z prvních deseti zápasů. Jenže od 21. listopadu mají bilanci 5-16-0, což je nejhorší v celé lize za toto období.

Messier však zdůraznil, že kromě problémů ve vedení a výměn hráčů musí tým také najít ztracené emoce. „Chris Kreider, jeden z nejdéle sloužících hráčů Rangers, byl evidentně zasažen tím, že byl zařazen na přestupní listinu,“ poznamenal Messier. „To má vliv i na jeho kamaráda Mika Zibanejada a tento řetězový efekt je v týmu vidět poslední měsíc.“

Podle Messiera je ale na hráčích, aby se přes tyto okolnosti dokázali přenést.

