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Mičkov obětoval léto brutálnímu drilu. Do Philadelphie vtrhne dřív

30. července 9:30

David Zlomek

Dovolená na pláži? Na tu musel jedenadvacetiletý útočník Matvej Mičkov letos zapomenout. Ruský talent Philadelphie Flyers má za sebou turbulentní ročník a před tím nadcházejícím nenechává nic náhodě. Do Ameriky se vrací už začátkem srpna s cílem dokázat, že z loňských chyb vyvodil správné závěry.

Mičkovovo léto připomíná spíše nekončící tréninkový kemp. Jak popsal portál RG.org, pendloval mezi Permem, Moskvou a Petrohradem a makal na kempu Artěmije Panarina. To hlavní se ale odehrálo pod dohledem klubového kondičního specialisty, kterého Flyers vyslali přímo do Ruska.

„Philadelphia poslala trenéra, aby dohlédl na moji přípravu. Pracovali jsme dva týdny a trénovali třikrát denně. Ráno posilovna a silový trénink, pak led a večer ještě jedna fáze na fyzickou kondici,“ popisuje Mičkov tréninkové tempo. „Žádná dovolená vlastně nebyla, protože mě čeká důležitá sezona. Sám chci hrát dobře, takže musím tělo udržovat v kondici neustále.“

Tvrdá lekce z minulého ročníku stále rezonuje. Ačkoliv Mičkov po olympijské pauze střelecky ožil a táhl ofenzivu Flyers, v play-off přišel náraz. V osmi zápasech zapsal jediný bod a trenér Rick Tocchet ho dokonce dvakrát nechal jen na tribuně. 

„Co jsem se z minulého ročníku naučil? Že je potřeba se připravit opravdu poctivě a nebrat to lehkovážně,“ přiznává mladé křídlo. Vedle fyzické přípravy se tak dle svých slov začal více soustředit i na stravu a regeneraci.

Ve Philadelphii ho navíc čeká kabina, která dostává jasné kontury. Třeba útočník Trevor Zegras podepsal nový čtyřletý pakt na 36,5 milionu dolarů. Sám Rus vyjednávání o novém kontraktu zatím neřeší, nováčkovská smlouva mu běží až do konce příštího ročníku. Stejně tak zatím neproběhla žádná vážnější debata s koučem Tocchetem.

„Zatím žádná jednání neproběhla. Moje hlavní úloha je soustředit se na nadcházející měsíce. A co se má stát, to se stane. Bude tak, jak Bůh dá,“ doplnil klidným hlasem.

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