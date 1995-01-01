Mičkovův druhý rok zatím drhne. Kapitán mu vzkazuje: Musíš pomoct i jinak!

10. listopadu 12:42David Zlomek
Matvej Mičkov si po senzační nováčkovské sezoně prochází první skutečnou krizí. Jen rok poté, co byl nejproduktivnějším nováčkem mezi útočníky NHL, se mladá hvězda Philadelphie Flyers nemůže dostat do stejného tempa, po 15 zápasech má na kontě tři góly a osm bodů.
Ruský talent sice naposledy skóroval ve dvou utkáních po sobě, ale předtím se devět zápasů gólově neprosadil a připsal si jen pět asistencí. Vedení i spoluhráči si všimli, že jeho hra postrádá lehkost z minulé sezony a že teď bude muset najít jiný způsob, jak být pro tým přínosem.
„Je to výborný střelec, má spoustu dovedností, ale když se ti nedaří, musíš najít jiné cesty, jak pomoci týmu vyhrávat,“ řekl kapitán Flyers Sean Couturier po sobotní porážce v prodloužení s Ottawou. „Nemůžeš počítat s tím, že budeš dávat góly každý zápas. Vidím u něj zlepšení v tom, že už tolik nešvindluje v obranné hře a víc drží správnou pozici. Je to pro něj jiné, ale pokud se naučí hrát správně, bude to pro tým jedině dobře.“
Couturier také naznačil, že Mičkovovo sebevědomí se začíná pomalu vracet. „Dneska to bylo vidět, víc si věřil na puku, zkoušel tvořit hru. Určitě se cítí lépe,“ dodal kapitán.
Po nedělním tréninku pak oba hráči společně zůstali na ledě, kde se k nim připojil i trenér Rick Tocchet.
„Byli jsme spolu u tabule, probírali jsme jednu situaci a hned k nám přišel Coots,“ popsal Tocchet. „Viděl jsem, jak Matvej okamžitě zpozorněl. Má k němu respekt, poslouchá ho. A to je pro nás strašně cenné, protože Sean umí sdělit věci správným způsobem.“
