Mike Babcock už naplno poznává své nové svěřence

Kontroverzní trenér, který dostal druhou šanci, si už v Columbusu píše první poznámky. Zatím je se svým týmem sice krátce, ale je nadmíru jasné, že tréninky povede úplně jinak než jeho předchůdce. Hlavním cílem bude hráče lépe připravit, aby se během předsezónního kempu zlepšovali, což se prý minulý rok nestalo.

V Ohiu se po skončené sezoně děly věci. Tým si stáhl některé své nadějné prospekty ze zahraničních lig a také si pomohl několika trejdy k vyztužení kádru. Na trenérské lavičce nezůstal kámen na kameni a mladý tým Jackets dostal pod taktovku Mike Babcock.

Ten byl s týmem sice jen krátký čas, na tiskové konferenci se ale podělil o své postřehy.

„Snažíme se neustále zlepšovat. Jdeme krok po kroku každý den,“ řekl.

„Budeme takto postupovat celé léto, zaměříme se hlavně na tréninkový kemp a uvidíme, kam se dostaneme. Když se podíváte na spoustu hráčů z minulého roku, tak takto nepostupovali. Věříme, že v těchto hráčích je mnohem více.“

Jak moc by sezona mohla být po provedených změnách úspěšná, to se zatím zkušený kouč nepokouší odhadovat.

„Kam se můžeme v sezoně dostat? Nemám na tuto otázku odpověď. Přál bych si to, ale nemám odpověď. Vím jen, že když v životě děláš dobré věci, dobré věci se dějí. Když tvrdě pracuješ, jsi odměněn. A to je to, co uděláme.“

„Tým se hodně zlepšil,“ doplnil Babcock. „Příležitosti pro mladé kluky jsou zde obrovské. Když máte kolem sebe lepší skupinu, máte šanci se ještě více zlepšit. Máte šanci vidět, jak by se věci měly dělat správně. Jsme nadšení z toho, že je tu spousta mladých prospektů. Teď musíme maximalizovat jejich potenciál. Musíme kluky přimět, aby rostli jako jednotlivci a tým.“

„Když jsem šel do Toronta, měl jsem skutečné štěstí na skupinu dobrých mladých hráčů. Zažili jsme hodně úspěchů. Nakonec mě po čtyřech a půl letech vyhodili, ale užil jsem si tam každou minutu. Užil jsem si práci s nadanými hráči. Jsem hrdý, když je vidím hrát a pozoruji, jak vyrostli.“

Je otázkou, jestli bude Babcock lepší než jeho předchůdce a konečně dokáže dotáhnout mladý tým k úspěchu. V létě vedení tvrdě pracovalo, aby přišly výsledky co nejrychleji, ale všichni moc dobře ví, jak dopadla loňská sezona, kdy se také čekalo zlepšení.

