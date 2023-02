Mikey Anderson prodloužil s LA Kings! Králem bude dalších osm let

Velký podpis dlouhodobé smlouvy oznámila ve středu v podvečer organizace LA Kings. Mladý obránce Mikey Anderson se upsal na následujících osm let, průměrně si ročně vydělá něco přes čtyři miliony dolarů.

Americký obránce šel na draftu 2017 až ve druhé stovce, ale LA Kings vytipovali velmi platného hráče pro svůj tým. Po výběru nováčků strávil dva roky v NCAA, kde se svým celkem dvakrát opanoval celou soutěž a vypracoval se ve velmi kvalitního beka.

Po vypršení nováčkovské smlouvy přijal loni v létě velmi dobrou smlouvu pro Kings, byl to jednoletý kontrakt na jeden milion dolarů. Na hráče, který hrál pravidelně první obranný pár s Doughtym, se to zdálo být poměrně málo. Ale Anderson chtěl zůstat v organizaci delší dobu, a to mu nyní přineslo ovoce v podobě tučné smlouvy.

Rodák z Fridley se Králům upsal na dalších osm let, během nich si průměrně vydělá 4,125 milionu dolarů. Od příští sezony se tak stane druhým nejlépe placeným obráncem. „Jsme nadšení, že máme Mikeyho podepsaného na tolik let. Nevyvinul se jen v důležitého hráče na ledě, ale je velmi respektovaným jedincem v kabině, který bude velmi důležitou součástí jádra týmu,“ vzkázal generální manažer Rob Blake.

Mikey Anderson přinesl do obrany Kings svěží vítr. Nikdo od něj nečeká ofenzivní show, kterou předvádí Erik Karlsson v San Jose či Rasmus Dahlin v Buffalu. I když je pravdou, že letos sbírá v bodech kariérní maxima, když si připsal 2 góly a 11 asistencí.

Zdobí jej však výtečná defenziva. Je velmi spolehlivý do obrany, i proto často nastupuje proti nejlepším útokům soupeřů a má velmi výrazný prostor hlavně v oslabeních. Je platným i ve fyzické hře, rozdává hity a nebojí se vrhnout do letícího kotouče. S Drewem Doughtym jim to navíc parádně šlape a společně jsou nepříjemnými prvky pro soupeře.

Za LA Kings debutoval v play off v loňském roce, když se v prvním kole Králové postavili silnému Edmontonu. V letošním ročníku to organizace ze Západní konference má dost slušně rozjeté k další účasti ve vyřazovacích bojích.

