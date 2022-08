Miliony se rozkutálely. Rodrigues stále bez angažmá

Evan Rodrigues má za sebou životní sezonu. Když se něco takového někomu podaří v ročníku, po kterém končí smlouva, většinou je z toho v létě pořádná výplata. U Rodriguese to však neplatí. Stále nemá angažmá a je možné, že se bude muset spokojit jen se zkušební smlouvou.

Devětadvacetiletý borec odehrál za Pittsburgh kompletní sezonu, nevynechal jediný zápas. V základní části se mu podařilo vstřelit devatenáct branek, k dalším čtyřiadvaceti pomohl asistencí. V play off byl také vidět, bilance 3+2 je velmi dobrá.

I přes to je ale stále bez nového angažmá. Vše ale mohlo být jinak, to kdyby se v létě nerozhodl zachovat dost radikálně.

„Evan vyhodil svého agenta jen šest hodin před tím, než se otevřel trh,“ informuje novinář Jason Gregor. „Rozhodl se přejít ke stejnému agentovi, jako má Nazem Kadri, tedy k Darrenu Ferrisovi. Týmy přitom měly připraveny nabídky, byly to víceleté smlouvy kolem deseti milionů dolarů.“

Jinými slovy, místo toho, aby měl Rodrigues třeba 3,5 milionů dolarů ročně, bude se teď muset spokojit s podobnými smlouvami, které dostali například Paul Stastny či Phil Kessel.

Jednou z možných destinací, kam by mohl Rodrigues přeci jenom zamířit, je velmi aktivní Calgary. To stále hledá cestičky, jak zlepšit tým.

Flames jsou dle zámořských novinářů na rozcestí. Volí totiž mezi podpisem Rodriguese a Sonnyho Milana. „O tyhle dva má Calgary zájem, jednoho z nich by chtěli přivést,“ uvedl David Pagnotta. A jeho kolega Friedman dodal: „Přivedou dalšího útočníka, čmuchají situaci kolem Rodriguese.“

I tak ale samotný Rodrigues po životní sezoně určitě čekal plodnější léto. Pokud se pro něj Flames opravdu rozhodnou, mohli by za velice slušné peníze získat poměrně velkou posilu do útoku. Jen by tak potvrdili status parádního léta, které i přes úvodní trápení zažívají.

