Milióny se sypou. Podepsáno už má i Vladař

1. července 19:13Jiří Lacina
Trh s volnými hráči se ještě ani neotevřel, přesto se jeho blížící se termín stal spouštěčem řady zaseknutých nebo vlekoucích se jednání. Jak potvrdil agent Dan Milstein, podepsáno má Daniel Vladař. V jeho případě šlo o podpis v nejrychlejším možném termínu.
Jak se čekalo, smlouva je na pět let. Vladař se po jejím podpisu může považovat za doživotně zajištěného. Osmadvacetiletý gólman si během pěti sezón vydělá 27,5 miliónů dolarů, tj. 5,5 mil. na rok. Dohromady při současném kurzu cca 543 mil. korun (samozřejmě před zdaněním).
„Zůstává. Dan Vladař se s Flyers dohodl na pětiletém prodloužení smlouvy (5,5 mm AAV). Branka Philadelphie je v dobrých rukou,“ napsal hokejistův agent na sociálních sítích.
Český gólman má za sebou výbornou sezónu. Dosáhl na úspěšnost zákroků 90,6% a průměr inkasovaných branek 2,42. Mužstvo podržel také v play off, kde odehráli Flyers úspěšnou sérii proti Pittsburghu, načež vypadli s pozdějšími vítězi z Caroliny.
„Od chvíle, kdy Dan přišel do Philadelphie, předčil naše očekávání,“ uvedl v klubovém prohlášení generální manažer Flyers Danny Briere. „Prodloužení smlouvy si vysloužil tím, jak bojoval pokaždé, když vstoupil do brankoviště. Kromě své hry na ledě byl výjimečným přínosem také v šatně a stal se vůdcem a pozitivní silou pro náš tým. Je to cenný spoluhráč, který si získal důvěru a respekt spoluhráčů i trenérského štábu.“
Pro rodilého Pražáka byl přestup do Philadelphie požehnáním. Přišel sem jako klasický náhradník, ale nakonec si možná trochu překvapivě vybojoval pozici jedničky. Chválil ho i jinak náročný a studený trenér Rick Tocchet.
Smlouvu měl Vladař ještě na rok. Loni podepsal s Philadelphií dvouletý pakt na 6,7 mil., tj. 3,35 mil. na sezónu. Především po skvělých výkonech v play off ale klub zatoužil pojistit si Čecha na delší dobu, což od 1. července mohl.
Nová smlouva platí pro roky 2027-32. Jelikož brankáři obvykle zrají po třicítce, přikryli si Letci Vladařovo nejlepší věkové období. Po skončení kontraktu mu bude 34 let.