Miller po podpisu září. Teď Stanley Cup, hlásí

Úleva, nadšení, chuť do práce. Asi takovými slovy by se daly shrnout pocity J. T. Millera po podpisu dlouhodobé smlouvy ve Vancouveru. Tahoun týmu dostal pořádně zaplaceno a teď je na něm, aby ve vynikajících výkonech pokračoval.

„Jsem moc šťastný, tohle byl skvělý týden pro mou rodinu, máme velké štěstí,“ zářil Miller po podpisu s tím, že narážel i na narození třetího dítěte. „Snažím se to všechno vstřebat, užít si to. Nemůžu se dočkat, až ve Vancouveru začne nová kapitola.“

Sedm let, 56 milionů, Bruce Boudreau na lavičce a za dveřmi tréninkový kemp. J. T. Miller má spoustu důvodů k radosti a setrvání trenérského barda je jednou z nich.

„Když přišel Bruce, vyhrávali jsme spoustu zápasů, byla to sranda,“ řekl Miller oficiálním klubovým stránkám po podpisu. „Víme, čeho jsme jako tým schopný, přičemž si myslím, že stále nejsme na výkonnostním vrcholu.“

Miller se jako nadějný mladík prosadil do dresu New York Rangers, aby si ho za pár let vyžádala Tampa Bay. Ani tam se však extra dlouho neohřál, jelikož zamířil do Vancouveru. A vypadá to, že by v jeho dresu klidně mohl ukončit kariéru.

„Zůstat tu, to pro mě bylo velice lehké rozhodnutí, zvlášť z hokejového hlediska,“ popisoval. „Máme výjimečný tým hráčů a lidí kolem. Jestli to všechno dáme dohromady, můžeme dokázat něco velkého. Řekl bych, že z našeho potenciálu zatím netěžíme tolik, kolik bychom mohli.“

Je jasné, že Miller naráží na ultimátní úspěch, který mu v Tampě Bay proklouzl. Tým z Floridy totiž získal pohár v roce 2020, tedy v sezoně, před kterou odešel Miller do Vancouveru.

„Naše očekávání? Stanley Cup,“ vyřkl to konečně nahlas. „Chceme být v play off a bojovat o Stanley Cup. Myslím, že jakmile pokročí čas a dáme se jako tým víc dohromady, tak není nic nemožné."

