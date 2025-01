Miller s Petterssonem? Nemá cenu si nic nalhávat, je to neřešitelné, přiznává šéf klubu

Ve Vancouveru se schyluje k velkému třesku. Prezident klubu Jim Rutherford přiznal, že nevidí cestu, jak udržet J.T. Millera a Eliase Petterssona pohromadě. Napětí mezi hvězdnými útočníky bobtná už měsíce a neexistuje řešení, které by spor nadobro uhasilo.

"Už dlouho jsem doufal, že se to nějak vyřeší. Všichni na tom pracovali, včetně obou hráčů," řekl Rutherford. "Ale vždycky se to na chvíli uklidní a pak se to zase vrátí. Vypadá to, že tu žádné dobré řešení není."

Vancouver se už podle všeho rozhlíží po možnostech výměny. Podle nejnovějších informací se o Petterssona zajímá Buffalo, které s Canucks vedlo jednání. Jenže situaci na trhu zkomplikovala nedávná výměna Mikko Rantanena do Caroliny, což byla destinace, kam mohl zamířit jeden z dvojice problémových útočníků.

Rutherford se snažil s hráči najít způsob, jak mezi nimi nastolit klid ve prospěch týmu, ale marně. "Všichni víme, jak hluboké mohou být emoce. Někdy se přes ně prostě nedá přenést, i když se snažíte sebevíc," přiznal.

Ještě loni Vancouver ovládl Pacifickou divizi a došel do druhého kola play-off. Letos je to ale úplně jiný příběh. Tým je nevyrovnaný, tápe a nachází se mimo pozice zajišťující vyřazovací boje. Rutherford to přičítá narušené chemii v kabině. "Když nemáte správnou atmosféru, těžko budete konzistentní. Je tam příliš mnoho rušivých elementů," řekl.

Ani Miller, ani Pettersson letos nepředvádějí výkony, jaké se od nich čekaly. Miller loni zářil s 103 body, letos má na kontě jen 34 bodů ve 39 zápasech. K tomu vynechal deset utkání kvůli osobním důvodům. Pettersson po podpisu osmileté smlouvy na 92,8 milionu dolarů bojuje s výpadky formy a zdravotními problémy. Šest zápasů zmeškal a ve 43 startech zaznamenal pouhých 31 bodů.

Rutherford připustil, že pokud se Canucks rozhodnou pro trejd, bude složité získat zpět hráče stejné úrovně. "Potřebujeme za ně přivést centra a další prvky do budoucna," řekl. "Musíme udělat to nejlepší, co jde, a postupně zase budovat tým schopný bojovat o Stanley Cup."

