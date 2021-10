Miller se znovu utká s Luongem. Vrátí mu olympijskou porážku?

Je to téměř dvanáct let, co olympiádu ve Vancouveru ozdobil souboj dvou brankařských legend. Ryan Miller, jenž hájil barvy Spojených států, byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. Jeho protějšek s javorovým listem na hrudi, Roberto Luongo, si však odnesl ten nejcennější kov. A nyní se oba velikáni střetnou pod pěti kruhy znovu, ovšem tentokrát v jiných rolích.

Roberto Luongo zářil v brance Vancouveru a Floridy, kde také svou hráčskou kariéru ukončil. Netrvalo však dlouho a ozval se mu generální manažer kanadské reprezentace Doug Armstrong s tím, že by byl rád, kdyby se Luongo stal jeho asistentem.

„Když mi tehdy zavolali, nemohl jsem tomu uvěřit,“ povídal rodák z Montrealu pro The Athletic. „Bylo to zničehonic.“

Jak dále přiznal, bylo to nejen nečekané, ale také velice emotivní. „Uvědomil jsem si, že se budu přímo podílet na olympijském týmu. Pamatuji si, že jsem pak přišel do kuchyně, řekl to ženě a rozplakal se. Všechno se to seběhlo strašně rychle.“

Ryan Miller to měl o něco složitější. Nejprve se totiž zapovídal s Johnem Vanbiesbrouckem, jedním z mužů, kteří se starají o americký národní tým. Bývalý brankář měl v hlavě jediné – nějak se přimotat k reprezentaci, kde by mohl pomáhat a zároveň se učil novým pozicím.

„Snažil jsem se mu vysvětlit, co bych rád dělal a jak bych pomohl,“ popisoval Miller. Nakonec se všechno událo tak, že se stal členem olympijského týmu.

„Bylo super podívat se za oponu na to, jak se vybírá tým,“ pokračoval. „Teprve v minulé sezoně jsem skončil, takže si myslím, že mohu přinést zase jiný pohled. Mám to všechno v čerstvé paměti.“

Když jsme u paměti, zavzpomínejme ještě chvíli na to, jak oba zmínění gólmani na vancouverské olympiádě ohromili hokejový svět svými výkony.

Miller byl tehdy v brance téměř nepřekonatelný. A byl to právě on, kdo dovedl mladý americký tým až do finále.

„Ryan byl naprosto fantastický,“ vzpomíná Luongo. „Pamatuji si, že Američané měli dobrý tým, ale mezi favority nepatřili. On ale chytal tak dobře, že mohli porazit kohokoliv.“

To Luongo v průběhu turnaje nahradil Martina Brodeura. Už jenom to je obří tlak, a to ještě nezmiňujeme fakt, že Luongo chytal na domácí půdě ve Vancouveru, kde působil. S velkou pozorností se ale popasoval skvěle a svůj národní tým dovedl ke zlaté medaili.

Po dvanácti letech se tak kruh uzavírá. Miller proti Luongovi. Kdo se bude radovat tentokrát?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+