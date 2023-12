Mini krize Bruins? Mnoho vyloučení i ztráty koncentrace

Nejde o žádnou hrůzu, vůbec ne. Nicméně Boston šel do prázdninové přestávky s nejhorší sérií porážek za poslední čtyři roky. Bruins nehrají ideálně už nějakou dobu, ve vyrovnaných zápasech je často drží gólmani. Kde je tedy problém?

Puštěné vedení

Bruins mají v poslední době problémy s udržením vedení. Ve třech z posledních pěti zápasů ztratili vedení ve třetí třetině. Ve čtyřech z posledních pěti zápasů se vzdali vůbec nějakého vedení.

Boston byl v minulé sezóně nejlepším týmem v lize, když vedl po dvou třetinách, s procentem vítězství 94.

V této sezoně je to mnohem horší. Ať už je to z jakéhokoli důvodu, Bruins ve třetích třetinách chybí zabijácký instinkt a větší síla, zejména před vlastní brankou. Taky mají ve třetích třetinách gólový rozdíl mínus 1 (36 pro, 37 proti), což je o dost méně než v minulé sezóně, kdy měli v lize nejlepší gólový rozdíl plus 54 gólů ve třetí třetině.

Příliš mnoho oslabení

Bruins v posledních pěti zápasech kousali 25 vyloučení, což je pátý nejvyšší počet ze všech týmů v tomto období.

Nejenže Bruins jsou trestáni více než obvykle, ale ani jejich oslabení nejsou úspěšná stejnou měrou jako na začátku sezony. V každém z posledních pěti zápasů dostali Bruins gól v oslabení a celkem jich v tomto období dostali sedm. Jejich oslabení má v tomto období pátou nejhorší úspěšnost (63,2 %).

Zranění zkušeného obránce Dereka Forborta, který je několik let jedním z nejlepších a nejspolehlivějších hráčů Bostonu na tuto herní situaci, je těžkou ranou. Na soupisce je však více než dost schopných hráčů na to, aby se situace zlepšila. Bruins mají stále třetí nejlepší oslabení s 85,3 %, ale v poslední době je to slabina, nikoliv silná stránka.

Úpadek Hampuse Lindholma

Jedním z důvodů, proč se Bruins dostali z 15. místa v počtu vstřelených gólů v poslední sezoně Bruce Cassidyho jako hlavního trenéra až na 2. místo v první sezoně Jima Montgomeryho, bylo, že obránci přispívali mnohem více. Hampus Lindholm byl v čele této statistiky s 53 body (10 gólů a 43 asistencí).

Letošní ročník je ale daleko jiný, a to ne v dobrém slova smyslu.

Lindholm si ve 32 zápasech připsal pouze sedm bodů (1 gól, 6 asistencí). V minulé sezóně zaznamenával 1,71 bodu za 60 minut a v této sezóně je to podle Natural Stat Trick jen 0,55 bodu. Z 0,32 gólu za 60 minut v minulé sezóně klesl na pouhých 0,08 v letošním ročníku. To je obrovský pokles.

Střelecké sucho

Bruins v posledních osmi zápasech pětkrát vstřelili dva nebo méně gólů. Ve čtyřech z těchto utkání dali pouze jeden gól. Bruins mají nejlepší brankářský tandem v lize, ale i tak je dost těžké vyhrávat zápasy, když vstřelíte jen jeden gól.

Bruins jsou na 22. místě v celkovém počtu vstřelených branek a na 24. místě v počtu vstřelených branek při hře 5 na 5. V minulé sezóně byli v obou kategoriích na 2. místě.

Je tu řada hráčů, kteří se musí v ofenzivě zvednout. Brad Marchand vstřelil v posledních sedmi zápasech pouze jeden gól. Jake DeBrusk je v této sezoně asi největším zklamáním. Očekávalo se, že poprvé pokoří hranici 30 gólů. Místo toho má na kontě čtyři góly v 31 zápasech. V současné době má desetizápasové gólové sucho a během tohoto období zaznamenal pouze dva body. Pavel Zacha prožívá dobrou sezónu, ale v posledních sedmi zápasech neskóroval. James van Riemdsdyk měl solidní vstup do ročníku, ale v posledních 15 zápasech vstřelil pouze jeden gól.

Tzv. druhá vlna bude opět něco, co musí generální manažer Don Sweeney před uzávěrkou přestupů vylepšit.

