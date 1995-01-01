Minimálně 10 milionů dolarů. Tahoun Šavlí chce v Buffalu zůstat, ale za královských podmínek

15. března 13:39Tomáš Zatloukal
Proměněným nájezdem vrátil Alex Tuch Buffalo na vítěznou vlnu, byť Sabres rozhodně netahal ze žádné krize - báječně šlapající mančaft bodoval v posledních deseti zápasech, krom jiného zvládl i epickou bitvu o divizní čelo s Tampa Bay Lightning, přebírá nadvládu nad pobřežím Atlantiku. O Tuchovi se mluví také z jiného důvodu, čerstvě probleskla informace, že by rád bral od nové sezony nejméně 10 milionů dolarů ročně. Vyjednávací pozici má silnou - buď mu GM Jarmo Kekäläinen vyhoví, nebo se klidně vydá na hráčský trh.
Tuch se může stát 1. července tím možná vůbec nejžádanějším útočníkem beze smlouvy.
Konkurence prořídla, i po čerstvém podpisu Nicka Schmaltze s Mamuty z Utahu.
Právě Schmaltzův kontrakt na 64 milionů dolarů za osm let služeb předkládají zámořská média jako ukázku čerstvě uzavřené dohody pro hráče srovnatelných kvalit, jaké má Tuch.
The Score pak uvádí ještě případ Adriana Kempeho,. který si už v listopadu plácl s LA Kings za 10,625 milionů dolarů ročně. A také na maximální počet let. Ale Kempe je přece jen lehce jiná liga...
Tuchovo přání brát 10 "mega" v kontextu uvedených paktů a také vzhledem k rostoucímu stropu a faktu, že může být UFA a Šavlím dochází čas na vyjednávání, nepůsobí jako spadlé z Marsu, mimo realitu.
Ostatně analytický web Evolving Hockey už loni odhadoval, že Tuch podepíše jen lehce pod touto hranicí (9,6).
Že je požadavek devětadvacetiletého vousáče ambiciózní, o tom žádná. Ale vyčítejte mu, že by rád naplno využil potenciál chvíle, kdy uzavírá životní "deal". Ať už to bude s kýmkoliv.
Licitování mezi ním a Buffalem podle The Athletic probíhá, zájem o prodloužení spolupráce je oboustranný. Kekäläinen si ale zároveň musí počínat pragmaticky a obezřetně, s 13 miliony dolarů pod platovým stropem pro toto léto nesmí přeplácet.
Vždyť na podpis budou čekat RFA Zach Benson, Peyton Krebs nebo Michael Kesselring.
Tuch ukazuje, že je produktivním borcem, který se umí pohybovat kolem bodu na zápas. Navíc je doma, patří k favoritům fanoušků.
Detailnější data ovšem zdvihají několik varovných prstů: Tuch není úplně znamenitý směrem dozadu, není to od něj to pravé ořechové při přesilovkách, ani při oslabeních. Nevyužil by někdo jiný s nižší cenovkou tolik času na ledě lépe?
To je klíčová otázka pro Kekäläinena.
Třeba zmíněný Schmaltz vychází optikou analytiků lichotivěji, jako vhodnější hráč do každé herní situace, byť se pochopitelně třeba v důrazu nemůže Tuchovi rovnat. Každopádně oněch osm milionů dolarů by bylo spíše adekvátní sumou za Tucha než osmiciferná gáže. Obzvláště při maximální délce kontraktu.
I Evolving Hockey snížil oproti loňskému létu odhad smlouvy pro Tucha na 9,17 milionu dolarů. Kolik byste mu dali vy?