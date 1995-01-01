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Minimálně jeden z Robertsonů k arbitráži nepůjde. Nick podepsal v Pittsburghu

15. července 14:39

Jakub Ťoupek

Jednou ze zajímavostí letošního seznamu hráčů přihlášených k arbitráži byla dvojice bratrů Robertsonových. Oba bratři, jak Jason tak Nick, se přihlásili k řízení, které mělo rozhodnout o jejich následném kontraktu. Minimálně mladší Nick se toho nedočká, Pittsburgh s ním dotáhl dohodu na následující dva roky.

Nicholas Robertson zatím odehrál v NHL 234 zápasů v základní části. Všechna tato utkání zvládl v dresu Toronta, které však poslalo čtyřiadvacetiletého útočníka 1. července do Pittsburghu za výběr ve čtvrtém kole. 

Od začátku prázdninového období tak práva na hráče, který byl draftován na 53. místě, drželi Tučňáci. Po pěti dnech se přihlásil k arbitrážnímu řízení, které mělo rozhodnout o tom, jak bude jeho kontrakt vypadat, jenže k tomu nakonec nedojde. Obě strany se domluvily na dvouletém kontraktu s roční hodnotou 3,25 milionu dolarů.

Taková dohoda je pro oba aktéry velice slušná, jak pro organizaci, tak pro samotného hráče. Robertson tím, že podepsal na dva roky, zůstane po vypršení smlouvy stále chráněný volný hráč a bude moci s týmem z Pensylvánie spojit budoucnost i nadále, naopak Pittsburgh má spoustu místa pod platovým stropem a mohl si dovolit zaplatit Robertsonovi téměř dvojnásobek toho, co bral doteď.

Útočník nižšího vzrůstu nikdy nebyl velkým střelcem. Za svoji zatím krátkou kariéru v NHL posbíral 88 bodů, v aktuálně skončeném ročníku zvládl poprvé více než 30 bodů, avšak třetí sezónu po sobě se pohybuje okolo 15 branek, což na hráče do třetí až čtvrté lajny není špatný počin.

Až k arbitráži nejspíš ale dojde jeho starší bratr Jason. Hvězda Dallasu je přihlášena k arbitráži, která by měla proběhnout za 10 dní. Žádné podrobnější zprávy ohledně nového kontraktu pro téměř stobodového útočníka zatím na povrch nevstanuly.

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