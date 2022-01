Minnesota dala lekci Anaheimu a stoupá tabulkou. Pomohl k tomu i návrat Kaprizova

Do kabiny Minnesoty se vrací ztracená pohoda. Wild totiž nedávno zapsali pět proher v řadě a výrazně se propadli tabulkou, na hroznou bilanci ale už zapomněl. Teď Minnesota opět jenom vyhrává, zatím se ji to povedlo třikrát za sebou. Jeden zápas navíc musela zvládnout i bez své ruské superhvězdy, která se ale dnes v noci už vrátila mezi mantinely a zaznamenala dvě asistence.

Boston, Washington a Anaheim. Tyto celky Minnesota porazila při své další vítězné šňůře, a že to rozhodně nejsou papírově slabší soupeři. Třeba Boston aktuálně zvítězil čtyřikrát po sobě, zatímco Washingtonu a Anaheimu se sice moc nedaří, ale pořád bojuje o přední příčky ve svých konferencích.

„V posledních třech zápasech hrajeme opravdu dobře," pochvaloval si útočník Mats Zuccarello. „Z té šňůry porážek jsme byli všichni naštvaní, na náladě v kabině se to projevilo. Teď se postupně vracíme do pohody."

Tomu je opravdu tak. Proti Bostonu a Washingtonu se však Wild pořádně nadřeli. S Bruins to bylo o jeden gól a s Capitals se rozhodovalo až v nájezdech. Svou důležitou roli v týmu v těchto zápasech ukázal jediný norský hráč v NHL, který bodoval už ve čtyřech zápasech za sebou. Proti Ducks si dokonce připsal dva góly a asistenci.

„Mats ukázal, jak moc pro nás je důležitý," chválil hlavní trenér Dean Evason. „Má vynikající střelu, teď to opět osvědčil. Navíc se dobře orientuje v jednotlivých situacích na ledě a volí správná řešení."

Zuccarellovi výrazně pomáhá v útoku Kirill Kaprizov, který nastoupil po jednozápasové pauze kvůli zranění v horní části těla. To už ale naplno odeznělo, protože mladý Rus vymyslel dvě gólové přihrávky a není divu, že se 42 body (14+28) vládne týmové produktivitě. V celkové tabulce bodování ligy mu patří sedmé místo.

„Je neuvěřitelné, jaký má Kirill na ledě přehled. Můžete být kdekoli a on vás stejně uvidí," prohlásil Zuccarello, jemuž Kaprizov připravil první trefu. „I když nějakou dobu chyběl, velice rychle se do toho dostal a podal výtečný výkon."

Takový hráč to ale na ledě nebude mít zrovna jednoduché. Protihráči se ho budou snažit rozhodit zejména častými hity, které samozřejmě Kaprizov musí snášet pravidelně. O tom, jestli jste hvězda, rozhoduje právě to, jestli se z toho nesesypete a i přesto dokážete bodovat. To Kirill dlouhodobě ukazuje.

„Neměl to jednoduché, protože od soupeřů inkasoval několik tvrdých hitů. Ale poradil si s tím výborně," ocenil Evason. „Podal vynikající výkon. Přesně tohle od něj potřebujeme."

Minnesota měl před utkáním s Anaheimem šestidenní přestávku, kterou využila k tréninku. Více odpočinku rozhodovalo zejména na začátku zápasu, hráčů Wild byl doslova plný led. Není tedy divu, že po patnácti minutách vedli už 3:0, a to když se prosadili Kevin Fiala, Ryan Hartman a Mats Zuccarello.

Minnesotě se také parádně povedl nástup do třetí periody. Do ní se šlo za stavu 3:1, ale po dvou minutách poslední části to bylo už 6:1 pro Wild, ti tak zaznamenali tři góly v rozmezí minuty a 35 vteřin. Pro Minnesotu to byly gólové hody, v první a druhé formaci dokonce zaznamenal každý útočník alespoň bod.

„Byli jsme na zápas výborně připravení," zdůraznil Boldy. „Celý týden jsme poctivě trénovali, nacvičovali různé herní situace. A povedlo se nám to převést přímo do utkání. Navíc jsme na zápas byli obrovsky natěšení."

Takový luxus už ale pátý tým Západní konference mít nebude. Hned za dva dny zajíždí na led rozjetého Colorada, což bude opravdová zkouška ohněm. Avalanche totiž v posledních desíti zápasech prohráli jen dvakrát a lze předpokládat, že rozhodně nic nedarují ani Minnesotě.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

