Minnesota na rozcestí: zaplatí Wild obří částku za svou jedničku?

25. srpna 10:00David Zlomek
Minnesota Wild čeká turbulentní sezona a kromě ságy kolem smlouvy pro Kirilla Kaprizova řeší i další zásadní otázku: budoucnost brankářské jedničky Filipa Gustavssona. Sedmadvacetiletý Švéd má před sebou poslední rok své smlouvy a na obzoru je možnost prodloužení.
Gustavsson potvrdil, že je připraven začít rozhovory o nové smlouvě. „Mluvil jsem o tom s agentem. Zatím to není aktivní téma, ale až klub bude chtít mluvit, budeme připraveni,“ řekl.
Pro Wild je situace složitá. Gustavsson podepsal před třemi lety kontrakt s průměrným platem 3,75 milionu dolarů, ale dnešní trh s brankáři vypadá jinak. Odhady mu přisuzují nový kontrakt až kolem 7,5 milionu ročně, což by z něj udělalo jednoho z nejlépe placených gólmanů ligy. Jenže otázka zní: zaslouží si to?
Před rokem ho vedení klubu dokonce nabízelo na trhu po nepovedené sezoně. Jenže Gustavsson odpověděl nejlepším ročníkem kariéry: 31 výher, průměr 2,56 gólu na zápas, úspěšnost 91,4 %, pět čistých kont a dokonce gól do prázdné branky, první v historii Wild.
Zároveň je tu ale faktor Jespera Wallstedta. Dvaadvacetiletý krajan byl dlouho označován za brankáře budoucnosti, ale v AHL se mu nedařilo. V minulé sezoně měl v Iowě bilanci 9-14-4 a průměr 3,59. Wild mu přesto dali dvouletou jednocestnou smlouvu, což naznačuje, že dostane šanci jako dvojka. A právě tady vzniká zvláštní dynamika: Gustavsson chce v Minnesotě zůstat, ale zároveň ví, že Wallstedt je jeho přímá konkurence.
„Je to zvláštní vztah,“ přiznal Gustavsson. „Chcete mu pomáhat, sdílet zkušenosti, ale zároveň bojujete o stejný post. Všechno je o rovnováze.“
V kabině navíc chybí velká osobnost. Marc-André Fleury po ukončení kariéry přechází do role v organizaci. Gustavsson připustil, že bez slavného „Flowera“ to bude zvláštní. „Každý den dokázal rozsvítit šatnu. Snad se občas zastaví jen tak, aby zůstal ten jeho úsměv a vtípky.“
Jak celá situace dopadne? Prodloužení by Wild poskytlo jistotu, ale zároveň by mohlo dlouhodobě zatížit platový strop. Gustavsson se profiluje jako brankář, na kterém se dá stavět, ale klub má v záloze talentovaného Švéda, kterého nelze držet na farmě donekonečna.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.