Minnesota po nájezdech porazila Colorado! Jarvis se blýskl hattrickem v rodném Winnipegu

29. listopadu 7:07Jan Šlapáček
Další hrací den ze základní části je minulostí. Na programu tentokrát bylo patnáct zápasů a událo se hodně zajímavých věcí.
Velký souboj v rámci Centrální divize se odehrál v Minnesotě, kam dorazili hokejisté Colorada. Oba týmy hrají v poslední době ve skvělé formě a sbírají body jak na běžícím páse. Duel byl ofenzivně laděný a poměrně vyrovnaný, takže nikoho nepřekvapilo, že se dokráčelo až do samostatných nájezdů. V nich ten rozhodující proměnil Matthew Boldy a vystřelil Wild bod navíc.
Jedním z hrdinů hracího dne se stal útočník Seth Jarvis, který se vrátil do svého rodného města a sestřelil Jets třemi góly. Carolina vyhrála na ledě Winnipegu přesvědčivě 5:1. Jets se po zranění brankářské jedničky příliš nedaří.
Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning
3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Branky a nahrávky
12. Compher (Rasmussen), 24. Rasmussen (Compher), 39. Larkin (Raymond, Edvinsson) – 18. D. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 21. Goncalves (Bjorkstrand, Paul), 24. Gourde, 37. Gourde, 53. Guentzel (D. Raddysh, Kučerov), 58. Hagel.
Statistika
Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:22
Andrej Vasilevskij (TBL) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Yanni Gourde (TBL) – 2+0
2. Darren Raddysh (TBL) – 1+2
3. Michael Rasmussen (DET) – 1+1
Boston Bruins - New York Rangers
2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Branky a nahrávky
45. Mittelstadt (E. Lindholm), 46. M. Geekie (Jokiharju, E. Lindholm) – 4. Panarin (Cuylle), 13. Soucy (Trocheck, Panarin), 35. Zibanejad (Panarin, Fox), 36. Zibanejad (Panarin, Fox), 57. Lafrenière (Morrow), 58. Gavrikov (Trocheck, Fox).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joonas Korpisalo (BOS) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:26
Igor Šesťorkin (NYR) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Artěmij Panarin (NYR) – 1+3
2. Mika Zibanejad (NYR) – 2+0
3. Elias Lindholm (BOS) – 0+2
Minnesota Wild - Colorado Avalanche
3:2sn. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
32. Kaprizov (Buium, Zuccarello), 39. Kaprizov (Hartman, Trenin), rozh. náj. Boldy – 15. MacKinnon, 52. Landeskog (MacKinnon, C. Makar).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 41 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 65:00
Scott Wedgewood (COL) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 64:37
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:35
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) - 2+0
2. Jesper Wallstedt (MIN) - 39 zákroků
3. Nathan MacKinnon (COL) - 1+1
Buffalo Sabres - New Jersey Devils
0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky
13. Hischier (Meier), 28. Gricjuk (Palát, Mercer), 42. Dillon (C. Brown, Cotter), 46. Cotter (C. Brown, Dillon), 57. Gricjuk (Palát).
Statistiky
Střely na bránu: 42 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 60:00
Jake Allen (NJD) – 42 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:36
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06
Tři hvězdy utkání
1. Jake Allen (NJD) - 42 zákroků
2. Arsenij Gricjuk (NJD) - 2+0
3. Paul Cotter (NJD) - 1+1
Florida Panthers - Calgary Flames
3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
1. Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist), 3. Bennett (Greer, Verhaeghe), 52. Marchand (Reinhart, Lundell) – 6. Kuzněcov (Coleman), 11. Weegar (Backlund, Zary), 21. Frost (Andersson, Kadri), 39. Kadri (Andersson, Farabee), 59. Farabee (Kadri, Šarangovič).
Statistika
Střely na bránu: 39 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov (FLA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 57:21
Devin Cooley (CGY) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:10
Tři hvězdy utkání
1. Nazem Kadri (CGY) - 1+2
2. Rasmus Andersson (CGY) - 0+2
3. Sam Reinhart (FLA) - 0+2
New York Islanders - Philadelphia Flyers
3:4sn. (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
26. Heineman (Drouin, Palmieri), 29. M. Schaefer (Duclair, Pulock), 40. Lee (Šabanov, M. Schaefer) – 9. Foerster, 9. Couturier, 22. Zegras (Andrae), rozh. náj. Konecny.
Statistika
Střely na bránu: 31 – 21 | Přesilová hra: 1/5 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 65:00
Samuel Ersson (PHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 65:00
Tři hvězdy utkání
1. Trevor Zegras (PHI) - 1+0
2. Matthew Schaefer (NYI) - 1+1
3. Sean Couturier (PHI) - 1+0
St. Louis Blues - Ottawa Senators
4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Branky a nahrávky
28. Sundqvist (M. Joseph, N. Walker), 43. Kyrou (Neighbours, R. Thomas), 46. Bučněvič (B. Schenn, Broberg), 50. Kessel (Holloway, Suter) – 31. Pinto (Matinpalo, Amadio), 39. Zetterlund (Sanderson, B. Tkachuk), 48. Perron.
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:33
Leevi Meriläinen (OTT) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 57:13
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:09
Tři hvězdy utkání
1. Pavel Bučněvič (STL) - 1+0
2. Brayden Schenn (STL) - 0+1
3. Shane Pinto (OTT) - 1+0
Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
56. Stone (Marner) – 15. Z. Bolduc (Slafkovský, Caufield), 23. Caufield (Z. Bolduc, A. Carrier), 44. J. Evans (Texier, Matheson), 59. Slafkovský (Suzuki).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 19 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:48
Samuel Montembeault (MTL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:28
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:01
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +2 účast,1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) - 1+1
2. Samuel Montembeault (MTL) – 30 zákroků
3. Mark Stone (VGK) - 1+0
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings
5:4sn. (0:1, 2:1, 2:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
29. Kreider (Terry, Leo Carlsson), 32. Zellweger (Killorn, Leo Carlsson), 51. Minťukov (Sennecke, McTavish), 59. Leo Carlsson (LaCombe, McTavish), rozh. náj. Terry – 18. Laferriere (T. Moore, Dumoulin), 31. Fiala (Byfield, B. Clarke), 44. Turcotte (B. Clarke, Dumoulin), 47. Edmundson (M. Anderson, T. Moore).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Ville Husso (ANA) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 64:11
Darcy Kuemper (LAK) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 64:55
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:03
Tři hvězdy utkání
1. Leo Carlsson (ANA) – 1+2
2. Jackson LaCombe (ANA) – 0+1
3. Kevin Fiala (LAK) – 1+0
San Jose Sharks - Vancouver Canucks
3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky
10. W. Smith (Wennberg, Celebrini), 35. Eklund (Celebrini, Klingberg), 36. Gaudette (Kurashev, Toffoli) – 5. Boeser (Garland, Willander), 24. Elias Pettersson (E. Kane, Hronek).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 34 | Přesilová hra: 2/6 – 0/8 | Trestné minuty: 22 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:42
Nikita Tolopilo (VAN) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:11
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:13
David Kämpf (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:30
Tři hvězdy utkání
1. Jaroslav Askarov (SJS) - 32 zákroků
2. William Eklund (SJS) - 1+0
3. Adam Gaudette (SJS) - 1+0
Washington Capitals - Toronto Maple Leafs
4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
34. McMichael (Protas, Wilson), 54. Beauvillier (Ovečkin, D. Strome), 57. Chychrun (Leonard, McMichael), 60. Wilson – 4. Rielly (Ekman-Larsson, N. Roy), 23. Knies (Matthews, Stecher).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Joseph Woll (TOR) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:23
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40
Tři hvězdy utkání
1. Jakob Chychrun (WSH) – 1+0
2. Logan Thompson (WSH) – 18 zákroků
3. Connor McMichael (WSH) – 1+1
Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets
5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Branky a nahrávky
17. Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho), 52. Martinook (Jankowski, Gostisbehere), 53. Jarvis (K. Miller, Svečnikov), 59. Jarvis (Svečnikov), 60. Nikišin (Robidas, Robinson) – 31. Scheifele (Vilardi).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 13 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Thomas Milic (WPG) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:38
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) - 3+0
2. Brandon Bussi (CAR) – 12 zákroků
3. Jordan Martinook (CAR) - 1+0
Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins
3:4pp. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
14. Monahan (B. Smith, Severson), 24. Gaunce (Miles Wood, Werenski), 40. Werenski (Coyle) – 7. Crosby (Letang), 41. Rust (E. Karlsson), 49. Crosby (Novak, Wotherspoon), 61. Letang (Novak).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:36
Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:56
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Sidney Crosby (PIT) - 2+0
2. Kris Letang (PIT) - 1+1
3. Zach Werenski (CBJ) - 1+1
Chicago Blackhawks - Nashville Predators
3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Branky a nahrávky
20. Donato (Rinzel, Burakovsky), 36. Greene (O. Moore, Burakovsky), 51. Teräväinen (Kaiser, Nazar) – 22. Matthew Wood (Hague), 28. Stamkos (Blankenburg, Svečkov), 37. Evangelista (Stamkos, O'Reilly), 48. O'Reilly (Evangelista, Perbix).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Arvid Söderblom (CHI) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:45
Juuse Saros (NSH) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:47
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Steven Stamkos (NSH) - 1+1
2. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+1
3. Luke Evangelista (NSH) - 1+1
Dallas Stars - Utah Mammoth
4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky
18. Hintz (Rantanen, Heiskanen), 29. Benn (Petrovic), 30. J. Robertson (Capobianco, Hryckowian), 39. W. Johnston (Rantanen, Heiskanen) – 1. L. Cooley (Guenther, Yamamoto), 13. Rooney (Marino, Carcone), 37. McBain (Crouse, Marino).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 30 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Vítek Vaněček (UTA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:25
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:34
Vítek Vaněček (UTA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:25
Tři hvězdy utkání
1. Clayton Keller (UTA) - 0+0
2. Wyatt Johnston (DAL) - 1+0
3. Mikko Rantanen (DAL) - 0+2
