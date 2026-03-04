Minnesota posiluje čtvrtou lajnu. Z Nashvillu přichází McCarron

4. března 12:00Jakub Ťoupek
Wild by letos mohl čekat dlouhý boj v play-off. Zatím tomu vše nasvědčuje, stejně tak jako aktivita na trhu. V aktuálním ročníku už přišel Quinn Hughes, jeden z nejlepších beků na světě, nyní se vedení Minnesoty rozhodlo posílit také útočné řady, spíše ale až ty spodní dvě.
Michael McCarron má téměř 2 metry. V necelých 31 letech má v nejlepší hokejové lize světa odehráno přes 360 utkání, kdy posbíral 74 bodů. Jeho hlavním úkolem ale není útočení, nýbrž dobrá defenzivní práce jak na oslabení, tak při hře 5 na 5. Je také velmi silným hráčem na buly a pravidelně se pohybuje okolo úspěšnosti lehce pod 60 %.
Amerického centra zná Bill Guerin vcelku dobře. Generální manažer Wild si jej vybral do zlatého týmu na loňském mistrovství světa, kde odehrál 10 zápasů a zapsal po gólu a asistenci. Nyní by v Guerinově týmu měl zastávat roli 4. centra, tam by měl nahradit Nica Sturma, se kterým Wild nejsou spokojeni.
K tomuto kroku přispělo také zranění Marcuse Foligna, což posune McCarrona k Treninovi do role tvrdého útočníka. „Je to větší a tvrdší hráč. Ale na ledě se pohybuje velmi dobře. Je dobrý v bránění přesilovek a je velmi soutěživý, což je atraktivní. Takže v jeho hře je spousta prvků, které se nám líbí,“ dodal Guerin.
Z této výměny ale může jako vítěz odejít také prodejce. Nashville inkasoval za hráče do spodní šestky druhé kolo draftu v roce 2028. Což je vcelku vysoká cena za hráče, který se až letos poprvé dostal nad průměrně 13 minut na zápas.
Wild ale stále neztrácí zájem i o další hráče. Především Vincent Trocheck je jméno, u kterého bude Minnesota velmi výrazně zapojena. Nabídka dokonce přišla, Drury ale důkladně promýšlí všechny možnosti.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.