Minnesota sází na ozkoušené hráče. Bude sehranost klíčovým faktorem úspěchu?

Minnesota patří k nevyzpytatelným týmům soutěže. Její aktivita na přestupovém trhu byla příliš nulová. Každopádně kvalita kádru není vůbec špatná a hráči Wild budou cílit na vylepšení loňského výsledku, jímž bylo osmifinále play-off.

Hokejisté Minnesoty se v loňském ročníku prezentovali líbivým hokejem. V jejich zápasech padalo hodně gólů a k radosti fanoušků Wild větší část puků končila v síti soupeřů. Evasonova družina nasbírala v 82 zápasech 113 bodů, v Západní konferenci na tom bylo lépe pouze Colorado.

V osmifinále play-off se Minnesota utkala se St. Louis. Po úvodním domácím nezdaru vyhrála dva zápasy v řadě, jenže to bylo vše, k čemu Blues soupeře pustilo. Zbylé tři zápasy urvalo pro sebe a pro Wild tak skončila sezóna nečekaně brzy.

Zkušenost v brankovišti

Marc-André Fleury, to je jasná jednička Wild pro příští sezónu. Kanaďan v posledních letech stabilně udržuje úspěšnost zákroků nad hranicí 90 %, a to i navzdory faktu, že loni odchytal 45 zápasů v Chicagu, jemuž se loňský ročník vůbec nepovedl.

Sedmatřicetiletý Fleury přestoupil do Minnesoty v průběhu sezóny a stihl nastoupit do 16 zápasů, v nichž sice nevychytal ani jedno čisté konto, avšak úspěšnost zásahů byla velmi solidní, a sice 90,87 %.

Záda by měl Fleurymu podle všeho krýt Filip Gustavsson. Čtyřiadvacetiletý švédský gólman se toho od výrazně zkušenějšího kolegy může v tréninku hodně naučit, navíc program bude nahuštěný, a i on dostane šanci ukázat, co v něm je. Loni odchytal 18 utkání v Ottawě s úspěšností zákroků těsně pod hranicí devadesáti procent.

Nezměněná kostra týmu

Minnesota může těžit z faktu, že většina hráčů už se velmi dobře zná z minulé sezóny, protože vedení se rozhodlo do sestavy příliš nezasahovat.

Pokud se podíváme na sestavu, jež nastupovala v osmifinálové sérii play-off, tak jediným citelným odchodem je ten Kevina Fialy, jenž bude nově oblékat dres Králů z Los Angeles.

Můžeme se tedy opět těšit, co nám předvede elitní formace Kaprizov – Hartman – Zuccarello, ale zároveň se vyplatí sledovat i velmi dobře spolupracující obrannou dvojici Brodin – Dumba. Za zmínku stojí i tvrdě pracující kapitán Spurgeon, jehož čeká v dresu Wild už třináctá sezóna.

Pokud se podíváme na odchody, tak kromě přestupu Fialy do LA Kings do Ottawy přestoupil zkušený gólman Cam Talbot, do Arizony Nick Bjugstad, do Philadelphie Nicolas Deslauriers, do Toronta Jordie Benn a do Anaheimu Dmitrij Kulikov. Odchodů není málo, ale krom Fialy se nejedná o hráče, kteří by patřili k tahounům mužstva.

Pojďme se podívat i na posily, ty jsou pouze tři. Kromě již zmíněného gólmana Filipa Gustavssona zabojuje o místo v prvním týmu český obránce Andrej Šustr. Boj o místo v sestavě čeká i forvarda Nicolase Petana, jenž přišel z Vancouveru.

Predikce

Svěřenci trenéra Evasona mají dobře našlápnuto. Už v loňské sezóně se prezentovali výborným hokejem, akorát si špatně načasovali formu pro play-off. Mužstvo bezpochyby bude těžit z faktu, že spolu už něco odehrálo, uvidíme, jak tým zasáhne odchod produktivního Fialy. Nepostup do vyřazovací části by se rovnal velkému zklamání, v play-off už se může stát cokoliv.

