Minnesota se vrací zpět do akce! Ďáblové z New Jersey sehrají své první únorové utkání

Noc z úterý na středu nabídne sice méně zápasů než ta předchozí, ale i tak se hokejoví fanoušci mají na co těšit. Své vůbec první utkání v únoru odehrají hokejisté Devils na ledě v Madison Square Garden. Do akce se vrací také Minnesota a k vidění bude opět pikantní souboj mezi Crosbym a Ovečkinem.

01:00 Buffalo Sabres – New York Islanders

Podruhé ve dvou dnech a také podruhé v sezóně se utkají hokejisté Sabres a Islanders. Hosté z New Yorku budou obhajovat včerejší vítězství, které se zrodilo už v první periodě. Ve prospěch Newyorčanů hovoří nejen včerejší zápas, ale také dlouhodobější bilance, kterou mají s Buffalem kladnou, a také postavení v tabulce ve Východní divizi. Opomenout se nesmí také to, že hokejisté Sabres měli teprve včera první zápas po delší době a vinou koronaviru jim zřejmě budou také dnes chybět někteří hráči.

Zatímco se Buffalo po jedenácti zápasech se ziskem deseti bodů krčí na posledním místě, tak Ostrované jsou po čtrnácti odehraných zápasech se ziskem sedmnácti bodů na třetí pozici za Medvědy z Bostonu a Letci z Philadelphie. Produktivitě domácích zatím kraluje dvojice Victor Olofsson – Jack Eichel, oba mají shodně jedenáct kanadských bodů. U hostů je zatím podle očekávání nejproduktivnější Mathew Barzal, který má na kontě šest branek a devět asistencí.

01:00 New York Rangers – New Jersey Devils

Hokejisté Rangers a Devils se utkají podruhé v sezóně, když v prvním případě dokázali zvítězit v Madison Square Garden hráči New Jersey. Do tohoto utkání však oba týmy vstupují v naprosto odlišném rozpoložení. Zatímco Newyorčané budou chtít odvrátit čtvrtou porážku za sebou, tak pro hosty to bude vinou koronaviru vůbec první zápas v únoru. Oba celky nastoupí do dnešního utkání oslabené. Domácím by měla chybět čtveřice, potažmo pětice hráčů včetně zraněného Filipa Chytila a také Artěmije Panarina, jenž je zatím nejproduktivnějším hráčem Rangers v této sezóně. Za hosty poté ještě nenastoupí někteří hráči vinou koronaviru. Z klíčových hráčů se jedná o Nico Hischiera, Nikitu Guseva a také Samiho Vatanena.

V tabulce jsou na tom o jednu pozici lépe Jezdci, což je ale dáno pouze počtem odehraných zápasů, procentuální úspěšnost zisku bodů je totiž lepší na straně Ďáblů. V obou týmech se zatím v této sezóně trápí některé opory. U domácích to je například Mika Zibanejad, který má na svém kontě pouhé tři kanadské body, u hostů to je pak Kyle Palmieri, který stále čeká na svou první vstřelenou branku.

01:00 Pittsburgh Penguins – Washington Capitals

Také souboj Pittsburghu a Washingtonu bude k vidění podruhé v krátkém časovém horizontu. V nedělním utkání byli úspěšnější Tučňáci, kteří dokázali zvítězit poměrem 6:3. Jednalo se vůbec o první výhru Pittsburghu v této sezóně, která byla větším rozdílem než pouze o jednu branku.

V tabulce Východní divize jde o sousedy, když oba celky mají shodně odehraných třináct zápasů se ziskem patnácti bodů. Ofenzivu Tučňáků zatím táhne trio Rust – Crosby – Guentzel, zatímco Jevgenij Malkin stále zůstává za očekáváním. U hostů je zatím nejproduktivnějším hráčem Nicklas Bäckström, který je jak nejlepším střelcem, tak také nejlepším nahrávačem Capitals v letošním ročníku.

02:30 Dallas Stars – Nashville Predators

Také dnešní utkání mezi Dallasem a Nashvillem je odloženo vzhledem ke špatnému počasí.

04:00 Los Angeles Kings – Minnesota Wild

Své už páté vzájemné utkání této sezóny sehrají hokejisté Kings a Wild. Favorita v tomto utkání lze hledat jen těžko. Dva z předchozích čtyř zápasů muselo rozuzlit až prodloužení a poté si každý z celků připsal po jedné výhře. O něco rozehranější jsou však hokejisté Los Angeles, jelikož Minnesota musela vinou koronaviru odložit hned několik zápasů. Forma obou týmů je však velmi podobná, a to ne příliš dobrá.

Jedná se o poslední dva týmy v tabulce Západní divize. Hokejisté Kings mají na svém kontě třináct odehraných utkání se ziskem jedenácti bodů. Minnesota má pak odehráno o dva zápasy méně se ziskem dvanácti bodů, takže je na tom o něco lépe. Kanadskému bodování v domácím týmu bez překvapení kraluje se sedmnácti body Anže Kopitar, u hostů to už překvapení je. Nejvíce bodů zatím posbíral Jordan Greenway, který jich na svém kontě má deset.

04:00 Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche

Druhým zápasem od čtyř hodin bude střet hokejistů Vegas a Colorada. Oba celky vstoupily do nového ročníku podle očekávání velice dobře, avšak i přesto jsou dnes v odlišném rozpoložení. Hráči Vegas mají za sebou pět výher z posledních šesti utkání včetně výhry 1:0 na Coloradem, která se zrodila předevčírem. Pro hosty to však bylo první utkání po nucené pauze vinou koronaviru, a tak hokejisté Colorada nejsou v optimální provozní teplotě.

Vegas jsou na samotné špici tabulky Západní divize se ziskem dvaceti jedna bodů za třináct odehraných utkání, což je výtečná bilance. Hosté na tom také nejsou špatně. Odehráno mají o zápas méně a se ziskem patnácti bodů jsou na čtvrté pozici téže divize. Kanadskému bodování obou celků kralují hráči, které by nejspíše každý očekával, tedy Mark Stone na straně domácích a Nathan MacKinnon na opačné straně.

