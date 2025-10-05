Minnesota si plácla se svojí brankářskou jedničkou na dalších pět sezón

5. října 9:30Jakub Ťoupek
Wild vyřešili otázku brankoviště s ročním předstihem. Filip Gustavsson nyní jde do poslední roku svého tříletého kontraktu, svoji další budoucnost však řešit nemusí. Minnesota navázala na prodloužení s Kaprizovem a svojí brankářské jedničce nabídla pětiletou smlouvu s roční hodnotou 6,8 milionu dolarů.
Minnesota získala Gustavssona výměnou s Ottawou Senators za brankáře Cama Talbota v červenci 2022. Očekávalo se, že bude spíše dvojkou za Fleurym a v následující sezóně se od veterána učit, rychle však všem v klubu dokázal, že s rolí náhradníka rozhodně spokojen nebude.
Švédský reprezentant, a majitel bronzové medaile z MS v Praze, má za sebou úchvatnou sezónu. V 58 zápasech vychytal 31 výher, průměrně obdržel 2,56 gólu na zápas a úspěšností se držel přes 91 %. Svoje úctyhodné výkony vyšperkoval 5 čistými konty, a dokonce jednou vstřelenou brankou.
Za Wild prozatím odehrál 142 zápasů a dosáhl bilance 73-46-17 s průměrem obdržených gólů 2,59. Nyní však s jistotou přidá v dresu Minnesoty i další starty. Jeho nová smlouva má celkovou hodnotu 34 milionu dolarů a první dvě sezóny obsahuje úplnou klauzuli o nevyměnitelnosti. Od léta 2028 se změní na 15 týmů, kam nebude moci být vyměněn.
Gustavsson, kterého si ve druhém kole draftu 2016 vybral Pittsburgh, vstupuje do šesté sezóny své kariéry v NHL a čtvrté u Wild. Brankář Tre Kronor strávil na začátku své kariéry dvě sezóny u Ottawy Senators, než byl v červenci 2022 vyměněn právě do Wild.
Na následující roky se ale nabízí otázka, kdo bude jeho dvojkou. Do této role by se po konci Fleuryho měl postavit krajan Jesper Wallstedt, který byl brán jako jeden z největších brankářských talentů, v poslední sezóně šel ale výkonnostně na farmě rapidně dolů.
Guerin podepsal smlouvu i s Calem Petersenem, který má za sebou přes stovku zápasů v NHL. I ten se může postupně propracovat na náhradníka za Gustavssonem. Na svoji šanci pak čeká i Samuel Hlavaj, který se loni po startu v ECHL dostal do role jedničky na farmě, kde přechytal i Wallstedta.
