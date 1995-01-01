Minnesotě se vymyká situace. Kolem Hughese je živo, bude brát balík

14. července 12:00David Zlomek
Sága okolo budoucnosti hvězdného obránce Quinna Hughese se mění v pořádné drama a fanoušci Minnesoty Wild mají plné právo být nervózní. Když Wild loni v prosinci získali držitele Norris Trophy v obřím trejdu z Vancouveru, obětovali za něj monstrózní balík. To vše s vědomím, že Hughesovi zbývá necelých osmnáct měsíců do konce smlouvy. Drama začíná vrcholit.
Hughes sice v novém klubu okamžitě explodoval (53 bodů ve 48 zápasech) a dovedl tým poprvé od roku 2015 do druhého kola play-off, jenže teď přichází tvrdé vystřízlivění na vyjednávacím poli. Ze zámoří totiž přicházejí naprosto protichůdné zprávy, které naznačují, že udržet amerického fenoména bude pro generálního manažera Billa Guerina brutální šichta.
Na jedné straně stojí optimismus insidera Davida Pagnotty ze serveru The Fourth Period, který prohlásil, že se obě strany blíží k dohodě. „Dohoda o prodloužení Quinna Hughese se blíží. Bude se pohybovat kolem 17 milionů dolarů ročně, pokud ne výše,“ uvedl.
Takový pakt by z něj společně s Kirillem Kaprizovem (kterému od sezony 2026/27 startuje osmiletý megakontrakt rovněž na 17 milionů ročně) udělal jednoho z nejlépe placených hráčů planety. Jenže zatímco Pagnotta mluví o horké stopě, další zdroje a agenti lize malují mnohem komplikovanější scénář.
Hughesův zástupce Pat Brisson totiž podle všeho odmítá dlouhodobý sedmiletý či osmiletý kontrakt, který by Minnesotě dal jistotu. Místo toho tlačí na krátký tříletý pakt, který by Hughesovi umožnil pláchnout na trh volných hráčů mnohem dříve a v nejlepším věku si říct o ještě větší balík.
Že v Minnesotě nepanuje zrovna klid zbrani, dokumentuje i informace uznávaného novináře Michaela Russe z The Athletic. Ten odhalil, že Guerin v tichosti kontaktoval New Jersey Devils a vyptával se na možnost trejdu Quinnova mladšího bratra Jacka Hughese. Devils sice dali jasně najevo, že svého klenota nikam nepustí, ale samotný telefonát odhalil Guerinovo zoufalství a snahu udělat cokoliv, aby v Minnesotě Quinna udržel.
Pokud by se Hughes nakonec rozhodl pro tříletý pakt na 17 milionů ročně, dostane to Minnesotu do neskutečné platové tísně. Společně s Kaprizovem by tito dva hráči odpalovali z platového stropu neuvěřitelných 34 milionů dolarů, což je zhruba 30 procent celého rozpočtu týmu na sezonu 2027/28. Guerinovi by tak zbývaly jen drobné na to, aby kolem svých dvou drahokamů postavil konkurenceschopný kádr pro Stanley Cup