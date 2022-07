Minnesotské drama. Kaprizov nemůže do Ameriky, GM se hádá s agentem

Nenechte se zmást. Osm voleb v draftu a podpis Marca-Andreho Fleuryho, to by byl pro WIld ideální start do posezonního období jen za předpokladu, že by se neděly žádné věci okolo. Ale dějí, a to dost pikantní. Elitního útočníka Kaprizova nechtějí pustit do Spojených států, generální manažer se pak přes média poštěkal s agentem Cama Talbota.

Jen pro připomenutí. Kirilla Kaprizova se přímo týká současná kauza, kdy v Rusku přišli na to, že si někteří hokejisté pořídili falešné vojenské průkazy, aby se vyhnuli povinné vojně. Gólman Fedotov, další zúčastněný, už je údajně na vojenské základně u Severního moře, Kaprizova by se mohl týkat podobný osud.

Proč? Nepodařilo se mu totiž uniknout. Do Spojených států se snažil dostat přes Dubaj, nicméně to se nepodařilo. Nemá totiž pracovní víza. Loňskou sezonu mohl odehrát, jelikož hned několika Evropanům, kteří víza nevlastnili, byly uděleny výjimky. Úřady v USA byly totiž ještě zahlceny papírováním s COVIDem.

Dle zdrojů The Athletic to Kaprizov ještě zkoušel přes Karibik, nicméně narazil i zde. Údajně se tak vrátil do Ruska a je otázkou, jak celá jeho situace dopadne.

Další perný moment nastal včera, to když se přes média poštěkali generální manažer Guerin a agent Cama Talbota George Bazos.

Všemu totiž předcházela schůzka na draftu, kdy si podle Bazosových slov obě strany ujasnily, jaké stanovisko zastávají. Dle Bazose měl po rozhovoru Guerin o čem přemýšlet.

Jednalo se pochopitelně o Talbotovu roli. Zkušený gólman údajně nebyl nadšený, když se dozvěděl o novém kontraktu pro Fleuryho.

Když se Guerin měl vyjádřit, vzal to hezky od podlahy: „Nemám o čem přemýšlet ani hovno. Cam je pod smlouvou, George si může říkat, co chce. Cam je součástí týmu, máme ho tu rádi. Snažíme se vyhrát – a klíčem je i silná dvojice gólmanů. Tím bych to uzavřel.“

