Misa věří Sharks. Jsme mladí, hladoví a uděláme další krok, říká

29. července 13:00Denisa Veselá
Devatenáctiletý útočník Michael Misa vyhlíží novou sezónu v San Jose Sharks s velkým optimismem. Po nováčkovském ročníku, kdy sbíral zkušenosti, věří v průlom a chválí hvězdného spoluhráče Macklina Celebriniho i letní posily.
Hokejoví San Jose Sharks mají za sebou ročník, ve kterém do poslední chvíle bojovali o play off. Devatenáctiletý kanadský centr Michael Misa je přesvědčen, že to nejlepší kalifornský klub teprve čeká.
„Myslím, že budujeme něco dost speciálního,“ řekla mladá naděje Sharks webu nhl.com. „Myslím, že jste to trochu viděli už loni. Byli jsme přímo na dostřel play off. Myslím, že letos uděláme další krok.“
Misa má za sebou solidní, i když specifickou nováčkovskou sezónu. Kvůli opatrnému přístupu vedení, zraněním i účasti na juniorském šampionátu odehrál 45 zápasů, v nichž zapsal 21 bodů (9+12). Ačkoliv dostával na ledě průměrně jen 12 minut a 49 sekund na zápas, ukázal obrovský potenciál i skvělou efektivitu střelby (15,5 %).
Generální manažer Mike Grier navíc přes léto nezahálel. Defenzivu posílili zkušení zadáci Darnell Nurse a Jacob Trouba, útok doplnil Mason Marchment a v brankovišti přibyl Eric Comrie. Z draftu 2026 navíc přichází švédský talent Ivar Stenberg.
„Jsem nadšený, že se vracím,“ uvedl Misa k nadcházejícímu kempu. „Se všemi těmi novými kluky, co přicházejí, se prostě těším, až začneme. Mike a jeho tým odvedli skvělou práci při budování něčeho nového.“
Klubovému jádru nadále kraluje dvacetiletý Macklin Celebrini, který v minulém ročníku posbíral neuvěřitelných 115 bodů. Misa s ním v létě dokonce společně trénoval ve Vancouveru.
„Samozřejmě od něj budeme očekávat to samé,“ prohlásil Misa na adresu nové hvězdy NHL. „Myslím, že víte, že je zjevně už teď jedním z nejlepších hráčů v lize a tak trochu náš tým vede. Poslední týden nebo tak nějak jsem s ním trénoval ve Vancouveru a bylo skvělé s ním strávit nějaký čas. Doufám, že ho brzy zase uvidím. Je to lídr. Myslím, že všichni v našem týmu k němu svým způsobem vzhlížejí. Bylo dost neuvěřitelné sledovat, co předvádí.“
Kombinace drahocenných zkušeností veteránů a dravého mládí dělá ze Sharks velmi nebezpečný tým pro nadcházející ročník. „Jsme mladí a jsme hladoví,“ dodal Misa jasně.
Generální manažer Mike Grier shrnul letní přestavbu věcně: „Myslím, že jsme lepší tým, než jsme byli loni. Pokud nás to dostane do play off, skvělé.“ Zda to bude stačit na ukončení sedmiletého půstu bez vyřazovacích bojů, ukáže už říjnový start soutěže.