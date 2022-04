Místo odchodu první centr? Strome přeřadil na vyšší rychlost

Není to tak dávno, co se v souvislosti s Dylanem Stromem řešila možná výměna. Nakonec však v Chicagu zůstal a nějakou dobu hraje centra první řady. Po svých bocích má elitní borce v podobě Patricka Kanea a Alexe DeBrincata. I díky tomu se mu množí nasbírané body.

Březnová bilance? Čtrnáct zápasů, deset gólů a deset asistencí. Parádní čísla, které by však někdo mohl znehodnotit argumentem skvělých střelců Kanea a DeBrincata. „Lidi mají různé názory,“ mávnul rukou Strome.

„Od ledna, kdy jsme spolu začali hrát, to šlape,“ pochvaloval si. „Nic jiného mě víceméně nezajímá, čísla mluví sama za sebe. Jsem rád, že jsem se dokázal prosadit i střelecky. Mezi těmi dvěma se cítím dobře.“

A co je hlavní, konečně se mu také podařilo přesvědčit trenéry, jak dobrý je. Bývalý trenér Jeremy Colliton ho posílal na tribunu celkem často, současný kouč Derek King ze začátku také. Kde byl problém? Jak to už bývá, odpovědnost dozadu.

„Konečně maká, i když nemá puk. Není to dokonalé, ale aspoň se snaží,“ pochválil svého svěřence King. „Když jsem přišel na lavičku, tyhle věci nedělal. Taky jsem ho párkrát posadil a vysvětlil mu, co bylo třeba. Pochopil to a začal to dělat. Tvrdá práce se odráží i na jeho ofenzivních číslech.“

Nutno dodat, že Strome zapnul v pravou chvíli. Po sezoně mu totiž končí kontrakt na tři miliony dolarů ročně. Dle pravidel bude chráněným volným hráčem. Není to však žádná jistota setrvání, klidně by totiž mohl pokračovat o dům dál.

„Nikdo pořádně neví, co se v létě stane a kde budu v příští sezoně hrát,“ pokrčil rameny Strome. „Mám zbytek sezony na to, abych ukázal, že chci být součástí něčeho nového, co se tu buduje.“

Ve velice podobné situaci se nachází i Dominik Kubalík. Oba mají podobnou výši smlouvy a oba jsou po sezoně chráněnými volnými hráči. Nebylo by překvapením, kdyby vedení Blackhawks jednoho z dvojice vyměnilo.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+