Mistr provokací? Marchand pokořil Tkachuky a vrátil jim to i s úroky!

Brad Marchand, známý mistr provokací na ledě, si tentokrát vyzkoušel, jaké to je být na druhé straně barikády. Američtí bratři Tkachukové, Matthew a Brady, se během turnaje 4 Nations Face-Off rozhodli hrát tvrdě a neustále hledali způsob, jak Kanadě znepříjemnit život. Ale znáte to. Kdo se směje naposled...

Byl to totiž právě Marchand, kdo měl poslední slovo. Kanada si totiž v Bostonu, Marchandově domácím prostředí, vybojovala těsnou výhru 3:2 v prodloužení a slavila vítězství.

„Hrají svou hru, dělají, co umí,“ okomentoval Marchand výkon bratrů po zápase. „Ale někdy, když si až moc otevíráte pusu v médiích, může se vám to vrátit. V sezoně si to možná můžete dovolit, ale když hrajete proti těm nejlepším, je to jiná liga. Trochu se nechali unést.“

Marchand nezapomněl ocenit ani kvality soupeřů. „Jsou to skvělí hráči, takových v lize moc není. Ale když dáte soupeři motivaci, může se to obrátit proti vám.“

Bratři Tkachukové ale rozhodně nebyli bez odezvy. Ve skupinovém zápase mezi USA a Kanadou stáli u dvou ze tří bitek, které se odehrály během prvních devíti sekund zápasu. Podle jejich slov šlo o předem domluvenou akci v rámci skupinového chatu s J.T. Millerem, třetím americkým bojovníkem.

Brandon Hagel z Kanady na jejich taktiku zareagoval s nadhledem: „My hrajeme pro vlajku, ne pro kamery. Nemáme potřebu něco vyvolávat, žádné skupinové chaty nepotřebujeme.“

Na to Matthew Tkachuk odpověděl trefně. „Možná se jejich tým nemá dost rád, když žádné skupinové chaty nemají.“

Na ledě však Brady Tkachuk ukázal, že kromě provokací umí i skórovat – ve čtyřech zápasech nasbíral tři góly a v samotném finále otevřel skóre za USA. Jeho bratr Matthew už takové štěstí neměl, protože kvůli obnovenému zranění musel většinu zápasu vynechat.

