Mistr sedmých zápasů? Mezi plejery Williams, trenérům vládne právník bez prstenu

Říkají mu Mr. Game 7. Justin Williams uspěl v mýty opředené partii, co nekompromisně dělí hokejisty na vítěze a poražené, sedmkrát za sebou a celkem osmkrát za kariéru. Dodnes je v sedmých duelech nejproduktivnějším borcem (15 bodů) i nejlepším střelcem (7). Existuje mezi kouči také takový specialista? Ano a dnes v noci bude stát na střídačce Dallasu. Peter DeBoer povede s bilancí 6:0 ve zmíněných mačích číslo 7 Hvězdy proti Krakenům ze Seattlu.

"Máme báječnou možnost doma zvítězit a postoupit dál. Nemůžu se dočkat."

Vzorový je DeBoerův přístup k večeru, z něhož by se mnohým jiným rozklepala kolena. Jenže proč by měl být nervózní zrovna on? Vždyť s různými mančafty a za pestrých podmínek a okolností zkoušku z nejtěžších pokaždé zvládl.

Ať už zrovna stál na střídačce New Jersey Devils, San Jose Sharks nebo Vegas Golden Knights.

Řečeno s nadsázkou, DeBoera, vystudovaného právníka, kterého k trenéřině zlákal někdejší spolubydlící a nyní kouč floridských Panterů Paul Maurice, musí mrzet, že na sedm zápasů nikdy nehrál finále o Stanley Cup.

Jak v roce 2012, tak v roce 2016 byla rozhodující série kratší. A tak zůstává čtyřiapadesátiletý Kanaďan bez prstenu pro šampiona NHL.

Letos by to moc rád změnil. V konferenčním finále může vyzvat své bývalé svěřence, poté pak klidně svého starého známého Maurice. Předtím ale nutně musí zvládnout svůj sedmý test s puncem nelítostné bitvy "na život a na smrt".

Zápas numero 7 nezná smír. Jen naprostou euforii, nebo hořké slzy.

"Doufám, že moje šňůra triumfů v těchto soubojích bude pokračovat," přeje si. Jeho stoprocentní bilance 6:0 je mezi vládci střídaček v NHL, těmi současnými i minulými, jedinečná.

K jejímu vylepšení mají pomoci především zkušení borci. Ti, co už ví, jaké to je hrát takový zápas. A jaké je v něm zazářit.

"Joe Pavelski, Ryan Suter, Jamie Benn i Tyler Seguin, to jsou kluci, co mají za sebou vícero sedmých partií a opakovaně se v nich zazářili. To oni budou promlouvat k našemu kádru, hodně na ně spoléhám," neskrývá DeBoer.

Vyhlášeným specialistou je na play-off Pavelski, což platilo dávno před tím, než se letos vrátil po drsném hitu Matta Dumby do vyřazovacích bojů rekordním čtyřgólovým představením.

Zafunguje opět jeho magie, posílená DeBoerovým kouzlem?

I Williams nakonec o svou stoprocentní bilanci přišel, osudným se mu stal v roce 2017 střet s Tučňáky z Pittsburghu, pozdějšími vítězi Stanley Cupu. S washingtonskými Capitals tehdy musel zkousnout trýznivou porážku 0:2, série se zastavila na cifře 7.

O stejnou metu teď bude usilovat trochu nenápadný frajer s právnickými tituly z univerzit v Detroitu a Windsoru. Věříte mu?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+