Mistrovská kocovina? Ale kdepak, Kadri v Calgary exceluje a nahání Makarova

Šampioni, ať už jednotlivci, nebo celé týmy, se mnohdy v nové sezoně rozjíždějí jen pozvolna. Trvá jim to, než opět získají jiskru. Touha po dalších výhrách v nich spíš jen doutná a výsledky nepřicházejí. Říká se tomu mistrovská kocovina. Nazema Kadriho se rozhodně netýká. Už z principu - zaprvé coby muslim nepije alkohol, zadruhé nosí na hrudi nově ohnivé céčko. Přestoupil do Calgary a hodlá dovést Flames ke Stanley Cupu. Že to myslí vážně, ukázal hned.

"Pokusím se stříbrný pohár přivést znovu. Přestoupil jsem do Calgary a chci k němu Plameny dotáhnout," řekl Kadri, když v létě slavil v rodném městě se slavnou trofejí.

V ontarijském Londonu krom jiného navštívil i mešitu, a přidal tak na seznam lokací, kam se hokejový grál podíval, vskutku výjimečné místo. Proháněl se hasičským autem, náramně si svůj den s nablýskanou trofejí užíval.

Rád by získal výsadu prožít další takový.

Flames sice neovládli NHL od roku 1989, nicméně naposledy měli takhle kvalitní kádr zkraje milénia. Za časů Jaromea Iginly či Miikky Kiprusoffa. Mistrně se vypořádali s odchodem amerického superdua Tkachuk, Gaudreau a rychle ukazují své ambice.

Za skvělý start (pět výher ze šesti zápasů) vděčí zejména Kadrimu, kterého GM Brad Treliving ulovil nejen díky své vizi (s Calgary chce v nejbližších letech útočit na titul), ale také zásluhou neodolatelné vábničky.

Sedmileté smlouvy na 49 milionů dolarů.

Mnozí kvůli ní mají Trelivinga za blázna, vždyť rtuťovitý forvard se zlatýma rukama v říjnu oslavil už dvaatřicetiny. Chtělo to hráčské srdce, calgarský GM rozhodně nemá hnědé kaliko.

Kadri v akci: poctivé bránění, rychlé nohy a přesná střela



Kdo ví, jak ten pakt bude za pár let vypadat, momentálně ale Kadri dělá všechno pro to, aby mu nikdo nevyčetl ani cent.

Vede druhou pětku a je centrem elitního přesilovkového komanda, má důvěru přísného kouče Darryla Suttera. Bodoval v prvních šesti startech za Flames, delší sérii předvedli v klubových dějinách jen tři plejeři.

Dva určitě znáte: Sergej Makarov a Phil Housley (sedm duelů). Klubovým rekordmanem je ovšem Mel Bridgman (osm).

"Vždycky uděláme všechno pro to, abychom pomohli mančaftu vyhrát," dušoval se Kadri po báječné premiéře, při které bodoval stejně jako další klíčové posily Jonathan Huberdeau s MacKenziem Weegarem.

A svá slova zatím plní do puntíku. Minule dal dva fíky, celkem už nastřádal čtyři trefy a pět asistencí. "Musím poděkovat klukům, vřele mě přivítali. Zapadl jsem rychle a hladce," těší bývalého hráče Toronta či Colorada.

Kde jinde by měli být vřelí než v kabině Plamenů, že? Kadri si pochvaluje i přijetí od calgarských fanoušků. Ti mocně kvitují jeho příchod. Žijí současností, žízní po Stanley Cupu.

A právě muž s libanonskými kořeny by měl být jedním z klíčů, co odemkne Flames brány od finále Západní konference a pak i celé NHL. Calgary se v play-off tak daleko nedostalo od roku 2004.

