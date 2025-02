Mistrovská lekce od Crosbyho! Kanadské mládí se učí od legendy

Kanada se ve třetí třetině utkání s Finskem ocitla ve velkých problémech. Po dominantním výkonu a čtyřbrankovém vedení přišel nečekaný kolaps, kdy soupeř vstřelil tři rychlé góly a dostal favorita na hranici paniky. Zbývalo 77 sekund a Finové cítili šanci na zázračné vyrovnání. Jenže když máte v týmu Sidneyho Crosbyho...

A pak přišla mistrovská lekce. Sidney Crosby, muž pro rozhodující okamžiky, ukázal, proč je nejen elitním hráčem, ale i hokejovým mentorem. Nejenže tvrdým hitem zastavil Mikaela Granlunda, který hnal Finy za vyrovnáním, ale vzápětí precizně poslal puk přes celé kluziště do prázdné branky. Tím nejen pojistil vítězství Kanady, ale hlavně předvedl, jak se zvládají krizové momenty.

Trenér Jon Cooper po zápase prohlásil něco, co si myslí všichni, kdo měli možnost s Crosbym hrát. „Když potkáte svého hrdinu, bojíte se, aby vás nezklamal. U Sidneyho se to nestane. Je to inspirace pro všechny v kabině – mladé i zkušené hráče.“

Crosby, který v reprezentačním dresu vyhrál téměř všechno, se na tomto turnaji ukazuje nejen jako klíčový hráč, ale především jako učitel pro mladší generaci. Jeho přístup k tréninku, profesionalita a schopnost zvládat tlak jsou lekce, které jeho spoluhráči hltají.

Obránce Josh Morrissey přiznává, že být po jeho boku je neskutečný zážitek. „Musím se štípat do ruky. Hráč jeho úrovně, jeho věk a přesto to, jak hraje – je to něco úžasného.“

Útočník Sam Bennett mluví o tom, jaké je sledovat Crosbyho v akci: „Vidět ho den co den na vlastní oči je inspirující. Jak se stará o tělo, jak se chová k ostatním… To jsou věci, které si od něj můžeme vzít.“

A Brandon Hagel? Ten superlativy také nešetřil. „Je to nejlepší lídr v hokeji. Když se zápas láme, vždycky ví, co udělat. To se nedá naučit z videí, to musíte zažít.“

Crosby přitom na turnaji nehraje v optimální formě a stále cítí následky nepovedeného momentu z předchozího zápasu proti USA, kde jeho ztráta vedla k rozhodujícímu gólu. Asi není tolik vidět, jak se čekalo, ale vliv je obří. Ostatně, Crosbyho bilance v reprezentačním dresu je neuvěřitelná – Kanada s ním v sestavě vyhrála 27 z posledních 28 utkání. Jak bude vypadat po finále?

