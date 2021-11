Mistrovský pás pro Vejmelku! Famózním výkonem vyrovnal rekord NHL a okouzlil kouče

Báječné časy prožívá Karel Vejmelka. Český gólman se nejprve na třináctý pokus dočkal výhry, načež si o devět dní později připsal premiérovou nulu. A pořádně se na ni nadřel, zastavil rovných 46 střel Tryskáčů z Winnipegu! Třebíčský rodák odolal drtivé převaze soupeře, vychytal "fotbalové" vítězství 1:0 a příjímal komplimenty ze všech stran. "Díkybohu za Vejmelku," vyhrkl ze sebe André Tourigny, kouč arizonských Kojotů. "Parádní výkon a zasloužené čisté konto," přidal se s chválou forvard Christian Fischer.

Už zkraje listopadu se o Vejmelkovi psalo jako o rekordmanovi. Jenže v poněkud nelichotivém kontextu. Vejmelka dostal dva góly ze dvou ran a po 59 sekundách mazal na střídačku.

"Nejspíš jsem přišel o historický primát," glosoval to televizní expert a bývalý brankář Darren Pang. Ten v osmdesátých letech zažil to samé, jen mezi třemi tyčemi vydržel o půl minuty déle.

Byť od smolného večera dvojnásobného extraligového šampiona uplynuly sotva čtyři týdny, najednou to působí jako dávná minulost. O Vejmelkovi se totiž, podobně jako zkraje základní části, mluví v superlativech. Byl na dně, teď se dotýká hokejového nebe.

Vždyť 46 zákroků předvedl při první nule jako teprve druhý gólman v dějinách NHL. Vyrovnal rekord Dana Boucharda ze sedmdesátek!

Oficiální web zámořské soutěže připomněl i show Thachera Demka z loňského září, jenže současná jednička vancouverských Canucks zazářila 48 chycenými puky v play-off. A jak známo, NHL striktně odděluje rekordy z obou fází sezony.

Vejmelka s koženým pásem s plaketami, známým z bojových sportů:

To jen na vysvětlenou, na sociálních sítích totiž na toto téma hoří debata.

Dejme ale prostor Vejmelkovi a jeho pocitům z výjimečného představení. "Poprvé vychytat čisté konto? To je pro mě jedinečná chvíle. O takovém vstupu do NHL jsem snil, je to neuvěřitelné. Užívám si každou minutu, co tu mohu být."

Bývalá opora brněnské Komety měla úsměv od ucha k uchu, fotografům zapózovala i s mistrovským pásem, v kabině Desert Dogs tradiční trofejí pro nejlepšího hráče zápasu. "Veggie" jej získal podruhé za sebou!

Vejmelka nezapomněl poděkovat spoluhráčům za obětavost. "Hráli jsme celý zápas skvěle, každou minutu. Kluci táhli za jeden provaz, obrana mi moc pomohla, když zblokovala spoustu střel. Byla to zkrátka týmová práce." Podpořená fenomenálním výkonem jednotlivce, sluší se dodat.

Vždyť Jets vyhráli na rány 46 ku 15. Connor Hellebuyck měl třikrát méně práce než zelenáč z Moravy. Přesto vítězství slaví právě Vejmelka, nejvytěžovanější maskovaný krajánek v právě probíhající sezoně NHL.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+