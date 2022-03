Mizérie v zadních řadách Toronta pokračuje. Mrázek jedničkou?

Zatímco útočné řady Maple Leafs v posledních letech fungují velmi dobře, tak na opačné straně kluziště to značně skřípe. To je zřejmě hlavní důvod, proč se hokejisté Toronta v posledních letech, přestože byli pasováni do role černého koně soutěže, nedokázali prodrat přes čtvrtfinále. Už se zdálo, že Jack Campbell bude tím, kdo jakési prokletí zlomí, avšak ani on v poslední době nepodává spolehlivé výkony, nyní se dokonce zranil.

Sheldon Keefe musí jistě o výkonech svého mužstva přemýšlet ještě více než kdyjindy. Celkový dojem ze hry Maple Leafs není totiž optimální, a to i přes fakt, že útočné trio Marner – Matthews – Bunting je jednou z nejúdernějších formací posledních týdnů. Problém je opět v zadních řadách.

Už to sice v úvodních týdnech sezóny vypadalo, že Jack Campbell bude tím správným základním stavebním kamenem obranné linie Toronta, avšak od počátku nového roku je vše jinak. Právě od začátku ledna by člověk jen stěží v nejslavnější hokejové lize světa hledal brankářkou dvojici s horší úspěšností zákroků. Ta od již zmíněného období pohybuje okolo hranice 88%.

Zraněný Campbell. Další špatná zpráva, nebo potřebný impuls?

Ač se může zdát, že zranění jedničky týmu je vždy špatnou zprávou, tak v tomto případě tomu tak být nemusí. Jack Campbell totiž v poslední době nebyl ve své kůži, a právě tahle nucená pauza třicetiletého maskovaného muže může brankářský tandem Maple Leafs dostat do správných kolejí.

Petr Mrázek už v minulosti ukázal, že dokáže plnit roli jedničky více než obstojně, a právě tuto úlohu v podstatě poprvé v této sezóně v následujících utkáních dostane. Ostravskému rodákovi se sice domácí utkání proti Arizoně nepovedlo podle představ, ale lze očekávat, že roli jedničky dostane i v následujících zápasech.

Na adresu Petra Mrázka se po nepovedeném včerejším výkonu vyjádřil kouč Sheldon Keefe zcela upřímně.

„Dneska byla pro Petra skvělá příležitost se ukázat v pozitivním světle, avšak nevyšlo to, takže jsme pochopitelně zklamaní. Stále mu však naše organizace plně důvěřuje, jelikož už během své kariéry ukázal, že to je velmi dobrý gólman. Na nás je, abychom mu připravili podmínky na to, aby u nás chytal tak, jako v jiných klubech, kde to z jeho strany bylo lepší.“

Brankářský tandem s ním bude v následujících dnech tvořit pro hokejovou veřejnost poměrně neznámý pětadvacetiletý švédský gólman Erik Kallgren, jenž se při svém debutu ve druhé polovině utkání proti Kojotům předvedl v dobrém světle.

Mělo by to tak platit minimálně dva týdny, během kterých bude Jack Campbell se svým poraněním žeber sledovat zápasy Maple Leafs pouze z tribuny. I jemu samotnému může ne příliš dlouhý odpočinek od hokeje pomoci se dostat do formy, ve které byl na začátku letošního ročníku.

