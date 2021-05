Mizerný pocit, řekl Ovečkin k vyřazení. Domluví se na nové smlouvě s Washingtonem?

Fanouškům Caps to začíná být nepříjemně povědomé. Potřetí za sebou se jejich tým loučí s pohárovými boji v prvním kole. Letí to. Památný vítězný rok se datuje k jaru 2018, od té doby Capitals nepřekročili první kolo. Přestože do série s Bostonem vstoupili vítězně, dál si ani neškrtli.

V neděli prohrál Washington 1:3 a vypadl v pěti zápasech. „Hrajeme pro to celou sezónu, abychom mohli bojovat o Stanley Cup,“ připomněl kapitán Alexandr Ovečkin. „Je těžké prohrávat. Nikdo nechce prohrát, jasné? Snažili jsme se odvést to nejlepší, ale vždycky to může být lepší. Bolí to. Celkem mizerný pocit, když víte, že máte dobrý tým.“

Všechny tři góly hostů tentokrát zajistila první lajna Bruins. U všech byl David Pastrňák. První gól po nádherné akci dal, u druhého asistoval, u třetího zavezl kotouč, asistence se ale nedočkal. Hrdinou večera byl autor dvou branek Patrice Bergeron a brankář Tuukka Rask, jenž si připsal čtyřicet zákroků.

Washington prohrál v základní části čtyři zápasy po sobě jen jednou a v tabulce Východní divize skončil čtyři body před Bostonem. Nebylo mu to nic platné. „Tlačili jsme je, hráli jsme tvrdě. Oni využili šance. Tak to bylo celou sérii. Byly okamžiky, kdy jsme byli dobří, ale nic z toho nevytěžili,“ řekl trenér poražených Peter Laviolette.

Co je jisté, Boston může vyhlížet soupeře ze série Islanders – Penguins. Capitals vyhlíží léto, které by mát dát odpověď na spoustu otázek. Tou nejožehavější je budoucnost Alexandra Ovečkina. Lídrovi Washingtonu totiž právě končí třináctiletá smlouva.

Budoucnost (nejen) kapitána

V roce 2008 vypadal ten kontrakt nekončený. Klub stál 124 miliónů dolarů a zpětně ho lze hodnotit jako dobrou investici. Ovečkin by po většinu času dominantním hráčem, dal spoustu branek, a kdyby podepisoval kratší smlouvy, jeho cena by nejspíš narostla. Majitel Capitals Ted Leonsis s předstihem prohlásil, že nemá obavy, že by ruský střelec neměl do konce sezóny novou smlouvu.

Zatím ji nemá. Přesto všichni doufají, že k dohodě dojde. „Rád bych věřil, že se vrátí. Tohle je jeho tým,“ zdůraznil Laviolette.

Moskevský rodák měl v pěti zápasech play off dva góly a dvě asistence. Neoslnil, nezklamal. Problémy Washingtonu byly jinde, i když ani Ovečkin nehrál po zranění v nejlepší formě. Spekulovalo se o tříslech, která ho připravila o sedm utkání v závěru základní části.

Zklamali jiní. Nedařilo se Nicklasu Bäckströmovi (0+1). Draze zaplacený Anthony Mantha, jehož cenu mohl ospravedlnit jen Stanley Cup, zapsal dvě nahrávky. Lars Eller se zranil, i tak ve čtyřech zápasech bral jediný bod (0+1). Jevgenij Kuzněcov byl pozitivně testován, stihnul tři zápasy (0+0). Vítek Vaněček se nešťastně zranil hned v úvodním utkání.

Dobrým vzorkem marnosti Capitals budiž druhá třetina nedělního duelu. Caps v ní přestříleli Bruins 20:4, gól nedali. „Určitě jsou dobrý tým, ale náš hlavní problém byl v koncovce. O tom to bylo především,“ myslí si Nicklas Bäckström.

