Mladá generace českých brankářů se prosazuje. Kdy přijde čas pro Dostála a Škarka?

V letošní sezoně NHL se hned tři čeští brankáři dočkali svých debutů. Vítek Vaněček zvládl pozici jedničky ambiciózního Washingtonu, Dan Vladař si zachytal v pěti zápasech za Boston a Josef Kořenář dostal důvěru v brankovišti San Jose na konci sezony. Ovšem i v příštích letech se můžeme dočkat dalšího přílivu nadějných českých gólmanů.

Jiří Crha, Roman Turek, Milan Hnilička, Dominik Hašek, Roman Čechmánek, Martin Prusek, Tomáš Vokoun, Marek Mazanec, Ondřej Pavelec, David Rittich, Pavel Francouz, Petr Mrázek, Michal Neuvirth, Tomáš Pöpperle, Roman Will, Alexander Salák, Marek Schwarz a Marek Langhamer.

Osmnáct. To byl přesně před rokem počet českých brankářů, kteří si kdy zachytali kanadsko-americkou NHL. Ve stále ještě probíhající sezoně se ale toto číslo rozrostlo o další tři jména.

Dan Vladař zažil velmi nevšední premiéru v NHL. Ve slavné soutěži se poprvé dostal do branky v play-off. Jeho Boston tehdy ztrácel na Tampu propastný rozdíl, a proto důvěra trenéra Cassidyho padla na třiadvacetiletého rodáka z Prahy.

V těžké situaci inkasoval třikrát z patnácti střel, avšak rozhodně smutnit nemusel. Tušil, že už v následné sezoně by se mohl dostat do branky i v základní části. Stalo se. Vladař, jenž začátek sezony odchytal v extraligových Pardubicích s opravdu famózní úspěšností zákroků, si zachytal za Bruins v pěti zápasech.

Uškodila mu vysoká porážka na domácím ledě v poměru 1:8 s Washingtonem. Po ní se Vladař hierarchií bostonských brankářů propadl až na čtvrtou pozici, neboť o rok mladší Jeremy Swayman chytil šanci za pačesy lépe.

Nicméně velezkušená dvojice Rask – Halák zatím s Medvědy pro další rok podepsáno nemá. Zároveň to vypadá, že vedení Bostonu počítá jen s jednou z těchto dvou ikon. Vladař s největší pravděpodobností na začátku sezony 2021/2022 bude se Swaymanem soupeřit o trvalé místo v prvním týmu.

Sezonu snů prožil Vítek Vaněček. Sice v ní nevybojoval velký týmový úspěch, ale až neuvěřitelně jistě se v nejlepší lize světa zabydlel. Původně však měl plnit, stejně jako předtím, pozici brankářské trojky.

Po odchodu Bradena Holtbyho do Vancouveru angažovalo vedení Capitals velezkušeného Henrika Lundqvista. Švédského krále ale zastavily nepříjemné zdravotní potíže, které mu nedovolily do sezony zasáhnout. Vaněčkovi navíc hrálo do not zranění Rusa Samsonova, díky čemuž novou sezonu načal v bráně Washingtonu právě on.

Náhradníka mu dělal veterán Craig Anderson, který už ve svých čtyřiceti letech neměl přílišné ambice stát se týmovou jedničkou. Vaněček si vedl dobře a i po návratu Samsonova byl často on tou první volbou trenérů. Celkově v základní části dosáhl na bezmála 91% úspěšnost zákroků.

Co čert nechtěl, to se stalo. Havlíčkobrodský odchovanec se při svém premiérovém zápase v play-off NHL zranil hned v první třetině, přičemž následně se ve hře až do konce sezony neukázal. Washington se ovšem ujistil, že s Vaněčkem počítat může. Jakou pozici dostane v příštím ročníku?

San Jose už nemělo reálnou šanci na postup do play-off, a proto v závěru základní části zkoušelo do sestavy dostávat velké množství mladších a perspektivních hráčů. Mezi nimi se objevil i Josef Kořenář, který po odchodu Devana Dubnyka začal za Sharks nastupovat. Celkem si připsal tři výhry v deseti zápasech. Dostal se na 89,9 % pochytaných střel.

Nováčkovský kontrakt mu v létě sice vypršel, avšak dá se očekávat, že Žraloci udělají vše pro to, aby mládežnického brankáře Jihlavy v kádru udrželi. Martin Jones se sice může pyšnit štědrou a dlouhodobou smlouvou, stabilními výkony už tolik ne.

Je ale otázkou, jak na tuto situaci bude vedení San Jose reagovat. Jestli si počká na dorůstající brankáře svých rezervních týmů, což by znamenalo mimo jiné další šance pro Kořenáře, nebo sáhne po jiném a prověřenějším jménu.

A kteří další čeští brankáři mají momentálně do NHL nejblíže? Bezesporu Lukáš Dostál a Jakub Škarek. V úvahu samozřejmě připadá i Jiří Patera, na kterého vlastní práva Vegas. Nesmíme zapomenout ani na libereckého Petra Kváču, kterému je stále teprve 23 let, přičemž už nyní patří mezi nejlepší brankáře české extraligy.

Lukáš Dostál je považován za budoucího nástupce Johna Gibsona. Anaheim s ním výhledově do prvního mužstva jednoznačně počítá, ovšem brněnský odchovanec to jednoduché mít nebude. Gibson má stále „jen“ 27 let a právě on je zřejmě jedním z mála hráčů, se kterým v posledních letech vládne v Anaheimu spokojenost.

Nicméně Dostálova čísla v minulých sezonách byla především ve Finsku fantastická. Výborně si vedl i po přesunu do farmářského týmu San Diega. Byl by možná hřích vedení Anaheimu mu nedat prostor už v příští sezoně. Dostálovi je teprve 21 let, ale už teď je pravý čas!

Jakub Škarek to bude mít v New Yorku Islanders složitější. Dá se očekávat, že Ostrované prodlouží smlouvu s Iljou Sorokinem, který by v silné dvojici se Semjonem Varlamovem měl odchytat i další sezonu. Škarek bude v organizaci Islanders brankářskou trojkou.

Na farmě tak zřejmě načne svou třetí sezonu v řadě. Celkem odchytal v AHL 28 duelů s bilancí necelých 89 %. Bude přát i jemu štěstí a rozroste se seznam českých brankářů v historii NHL o další jména už v příští sezoně? Snad ano, doufáme v to všichni.

