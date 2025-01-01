Mladíci na kempech! Východní konference: O místo bojují Mrtka, Zajíček a další

13. září 13:36Jakub Ťoupek
Před oficiálním zahájením přípravných kempů jsou na programu nováčkovské kempy. Těch se ve Východní konferenci zúčastní 14 českých mladíků, kteří se chtějí poprat o svá místa mezi nejlepšími hráči světa. Na ledě se tak ukázala například česká jednička draftu Radim Mrtka, nebo ex-litvínovský brankář Šimon Zajíček.
Boston Bruins
Jediným českých hráčem na nováčkovském kempu Bruins je právě brankář Šimon Zajíček. Ten má za sebou ve 24 letech výborné ročníky v extralize, kde hájil barvy Litvínova. Díky tomu si vysloužil kontrakt s organizací Bostonu a možnost poprat se o místo v NHL. U něj se očekává, že začne sezónu na farmě, kde by měl tvořit dvojici s DiPietrem. Oba ale pokukují po místu, které má zatím v kapse Korpisalo.
Buffalo Sabres
Sabres si jako svoji jedničku draftu letos vybralo Radima Mrtku, ten však není jediným českým hráčem, kterého si organizace vybrala. Matouš Jan Kucharčík si nese zajímavý unikát. Je teprve čtvrtým hráčem narozený na italském území, který byl draftován do NHL. V prvním zápase, který odehráli mladíci v barvách Sabres skončil prohrou, oba čeští zástupci se však dokázali prosadit.
Carolina Hurricanes
V loňském roce draftovaný Dominik Badinka je jediným českým zástupcem v Carolině. Ten ukončil dvouletou kapitolu ve švédském Malmö. Carolina ho už před koncem ročníku totiž poslala do svého farmářského týmu v American Hockey League. Právě tam by měl také začít další ročník, ve kterém bude chtít navázat na své první 2 odehrané zápasy.
Detroit Red Wings
Ondřej Becher i Jakub Rychlovský už na farmě Detroitu působili. Jednadvacetiletý rodák z Ostravy nastoupil do 59 utkání se ziskem 20 bodů, kdežto Rychlovský stihnul pouze 38 duelů. Oba čeká další rok na farmě.
Florida Panthers
Vítěz Stanley Cupu má na svém seznamu potenciálních posil pro první tým dva české obránce. Marek Alscher, který byl organizací draftován, si vyzkoušel, jaké to je hrát mezi dospělými. Mikuláš Hovorka si po podpisu z Českých Budějovic naopak poprvé zkusil zámoří. Hovorkův dvouletý kontrakt tak jde do posledního roku, a i od něj se očekává výkonnostní skok.
New Jersey Devils
Nejpočetnější skupinu českých mladíků má na východě organizace Devils. Kromě Matyáše Melovského a Davida Rozsívala, kteří moc šancí na NHL zatím nemají, se do Ameriky přesunul také Jakub Málek, jenž chytal ve finském Ilves. Právě pro Málka by se během sezóny mohlo otevřít okénko dvojky v brankovišti New Jersey.
New York Islanders
Jednička draftu kanadských juniorských soutěží Tomáš Poletín má za sebou i draft do NHL. Tam si jej pojistili Ostrované, se kterými se účastní nováčkovského kempu. Nadcházející sezónu ale stráví v Kelowně, kde bude chtít navázat na skvěle prezentovaný český odkaz.
New York Rangers
Jaroslav Chmelař hájil barvy Rangers na farmě, kde si připsal 29 bodů. Pro dvaadvacetiletého vytáhlého útočníka to byla první sezóna mezi dospělými a nedalo by se říct, že neúspěšná. Ve statistice +- však u něj svítí -37, což není příliš pěkné číslo.
Ottawa Senators
Mezi dospělé se podívá i Tomáš Hamara, jenž si v OHL vyzkoušel dvě angažmá. To poslední zakončil velmi dobře, kdy v Brantfordu odehrál 58 utkání se ziskem 55 bodů. Dalších 6 pak přidal v play-off. Nyní se očekává jeho přesun na farmu, kde se potká s Janem Jeníkem.
Tampa Bay Lightning
Za pár dní dvaadvacetiletý Gabriel Szturc se před kempem netajil vysokými ambicemi. Sám by chtěl již v nadcházející sezóně své jméno mít na dresu hlavního týmu. K tomu by mu měl pomoci i nováčkovský kemp, na který jde jako jeden ze zkušenějších hráčů po celé sezóně na farmě Syracuse Crunch.
Toronto Maple Leafs
Nováčkovský kontrakt s Torontem podepsal Miroslav Holinka, který by měl po jedné sezóně v zámoří působit v AHL. Teprve devatenáctiletý rodák z Kroměříže má za sebou úspěšný ročník jak s Edmontonem ve WHL, tak s dvacítkou, především na MS, které okořenil bronzovou medailí.
